Sítio é multado em R$ 100 mil no PR; animais estavam desnutridos

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Uma propriedade rural do município de Flórida, no noroeste do Paraná, foi multada em mais de R$ 100 mil por maus tratos a animais. Quase 100 porcos foram encontrados desnutridos e em estado de inanição.

continua após publicidade .

A Polícia Ambiental recebeu uma denúncia anônima e foi até o local na manhã desta sexta-feira (14). No local, funcionava um criadouro ilegal de porcos, sem documentação para funcionar e sem tratamento adequado de resíduos.

LEIA MAIS: Homem é atropelado e vai parar em cima de carro em Maringá

continua após publicidade .

No chiqueiro havia 97 porcos mantidos sem água ou comida, desnutridos e em estado de inanição. Havia também um animal morto. O local foi interditado.

Os animais foram apreendidos e levados para receberem tratamento adequado. A propriedade rural recebeu três multas, totalizando R$ 106,2 mil.

Com informações Ricmais.

Siga o TNOnline no Google News