Sisu seleciona 4.446 candidatos para as universidades estaduais do PR

A convocação das próximas chamadas está prevista para começar em 13 de março

A chamada regular do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) classificou 4.446 candidatos para 299 cursos de graduação ofertados por seis universidades estaduais do Paraná. Os aprovados podem efetuar a matrícula a partir desta quinta-feira (02), diretamente nas instituições de ensino superior, seguindo as orientações disponibilizadas no portal do Ministério da Educação (MEC).

Os procedimentos de matrícula e o prazo para participar da lista de espera seguem até a próxima quarta-feira (08). A convocação das próximas chamadas está prevista para começar em 13 de março.

Na região Norte do Paraná, a Universidade Estadual de Londrina (UEL) receberá 526 estudantes selecionados para 47 cursos de diferentes áreas do conhecimento, entre bacharelados, licenciaturas e tecnológicos. No Noroeste, a Universidade Estadual de Maringá (UEM) somou 620 candidatos para 49 cursos, no câmpus sede e em Cianorte, Cidade Gaúcha, Goioerê e Umuarama.

A Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) teve 1.161 classificados para 64 cursos, nos câmpus de Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Marechal Cândido Rondon e Toledo. A Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro) somou 646 aprovados para 34 cursos, nos câmpus de Guarapuava, Chopinzinho, Coronel Vivida, Irati, Pitanga, Prudentópolis.

Na Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), o Sisu classificou 288 estudantes para 29 cursos em Jacarezinho, Bandeirantes e Cornélio Procópio. A Universidade Estadual do Paraná (Unespar) tem 1.205 candidatos aprovados em 76 cursos em Paranavaí, Curitiba, Apucarana, Campo Mourão, Paranaguá e União da Vitória.

O secretário da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná, Aldo Nelson Bona, destaca que o Sisu é mais uma forma de acesso à educação superior nas universidades estaduais. “O número de candidatos selecionados nessa edição do Sisu é muito positivo, pois representa a retomada do ensino superior depois do período crítico da pandemia do novo coronavírus. Essa seleção caracteriza mais uma possibilidade de ingresso nas instituições estaduais, em paralelo aos vestibulares tradicionais”, afirma.

SISTEMA

O Sisu seleciona estudantes para o ensino superior de todo o Brasil, com base nas notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Os candidatos são classificados de acordo com a primeira e a segunda opção de curso indicadas no momento da inscrição. Além da ampla concorrência, os candidatos às vagas ofertadas pelas universidades estaduais do Paraná contam com políticas afirmativas pelo sistema de cotas raciais e sociais.

As modalidades de cotas contemplam pessoas com deficiência (PCD), alunos que se declaram negros e pardos, alunos que cursaram de forma integral ou parcial os ensinos fundamental e médio em escolas públicas e aqueles que concluíram o ensino médio com base no Enem e no Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja).

