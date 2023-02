Sino de meia tonelada é furtado de igreja no interior do PR; confira

Da Redação

Um sino de aproximadamente meia tonelada foi furtado de uma igreja localizada no município de Rondon, no Noroeste do Paraná, na última sexta-feira (17). A informação foi confirmada pela secretaria da paróquia.

De acordo com informações, o furto foi notado quando os funcionários chegaram para trabalhar no período da manhã e perceberam que o sino não estava mais no local. O padre registrou um boletim de ocorrência, mas até o momento ninguém foi preso.

Conforme relato da secretaria da paróquia, o sino pertencia a uma capela localizada na área rural do município. Como o espaço está passando por reformas, o sino precisou ser levado para a paróquia São José, na área central da cidade.

O objeto de meia tonelada estava em exposição para o público dentro do salão da igreja, de onde foi furtado. O sino foi fabricado no dia 8 de setembro de 1958 e era preservado pela comunidade católica pelos anos de história.

O padre fez apelos em grupos de mensagem para que os moradores denunciem para a polícia caso encontrem o objeto. "Não é só pelo valor material, mas é sobre o que ele representa pra igreja católica", disse o padre.

Fonte: Informações g1.

