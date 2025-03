Sinalização viária: Tecpar e Detran já avaliaram 64 municípios

25% dos 247 municípios paranaenses indicados pelo Detran já receberam a vistoria técnica do Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar)

O Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar) já realizou a avaliação de qualidade de materiais para sinalização viária em 64 dos 247 municípios paranaenses indicados pelo Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR), representando mais de 25% do total. O trabalho é resultado de uma parceria firmada entre as duas instituições, que busca proporcionar mais segurança nas vias urbanas e rodovias do Estado.

Único laboratório na região Sul e um dos mais reconhecidos no Brasil a prestar esse serviço, o Tecpar possui experiência de mais de quatro décadas em avaliações de materiais para sinalização viária para o mercado público e privado.

O gerente do Centro de Tecnologia de Materiais do Tecpar, Wellington Vechiatto, destaca que a parceria entre o Detran e o Tecpar fortalece a segurança viária dos municípios, ao mesmo tempo que ajuda a prevenir o desperdício de recursos públicos.

“Com o laudo em mãos, os gestores podem gerir os recursos com mais eficiência, evitando a compra de materiais de baixa qualidade e sem conformidade técnica. Além de deteriorar rapidamente, os materiais inadequados podem colocar em risco a segurança de pedestres e motoristas. Por outro lado, os fornecedores são estimulados a vender somente materiais que estejam em conformidade com os padrões nacionais de qualidade”, explica.

Para realizar a avaliação de conformidade, um serviço que exige alto nível técnico, o instituto conta com profissionais especializados em Tecnologia de Materiais e equipamentos tecnológicos de alta precisão. "Essa certificação realizada pelo Tecpar contribui para que o Detran-PR realize entregas com a qualidade exigida pelas normas vigentes, proporcionando um trânsito mais seguro e eficiente", comenta o diretor-presidente do Detran, Adriano Furtado.

QUALIDADE – Para assegurar a qualidade da sinalização viária aplicada nas cidades, o Detran solicita ao Tecpar a análise em laboratório e emissão de laudo de conformidade de materiais de sinalização, como tintas, balizadores, placas, adesivos refletivos, entre outros.

O Tecpar também faz vistorias técnicas in loco, para verificar se a sinalização aplicada no local está em conformidade com a legislação vigente. Desde a celebração da parceria, em 2023, até fevereiro deste ano, 64 municípios já receberam a vistoria técnica do Tecpar.

“A manutenção da sinalização horizontal é essencial para garantir a segurança e a eficiência do trânsito nas cidades. A falta ou problemas na sinalização horizontal das ruas podem causar diversos impactos negativos no trânsito das cidades, incluindo aumento de acidentes, confusão e redução da fluidez do tráfego, impactos na segurança de pedestres e ciclistas”, alerta Vechiatto.

PARCERIA – O Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito determina as dimensões e cores dos sinais viários usados no Brasil, e define como eles devem ser colocados. No Paraná, os municípios devem apresentar seu projeto de sinalização viária para ser avaliado e analisado pelo Detran, antes da contração.

O Tecpar é responsável por fazer a vistoria técnica junto às empresas que irão fornecer o material que será utilizado, conferindo se as especificações técnicas do Detran e as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) foram atendidas.

Depois que a sinalização de trânsito for instalada no município, o Tecpar vai até o local para fazer a inspeção e analisar as faixas de sinalização horizontal (pintura) e vertical (placas). Por fim, emite laudo aprovando ou reprovando os materiais avaliados e sua aplicação.

Além da parceria com o Detran, o Tecpar também faz avaliações para o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER), Polícia Militar do Paraná; e ainda atende prefeituras e setor privado.

Confira a lista dos municípios que já receberam a vistoria técnica do Tecpar:

Andirá

Arapoti

Assis Chateaubriand

Atalaia

Braganey

Cafezal do Sul

Cambará

Cambé

Campo Largo

Capitão Leônidas Marques

Carlópolis

Céu Azul

Colorado

Congonhinhas

Douradina

Doutor Camargo

Floresta

Florestópolis

Godoy Moreira

Goioerê

Goioxim

Guaraci

Icaraíma

Inajá

Iretama

Itambé

Jaguapitã

Jardim Alegre

Jataizinho

Lindoeste

Loanda

Lobato

Lunardelli

Mandaguaçu

Marialva

Marilena

Maripá

Marumbi

Miraselva

Nossa Senhora das Graças

Nova Londrina

Paranacity

Piên

Pitangueiras

Planalto

Prado Ferreira

Primeiro de Maio

Quedas do Iguaçu

Rio Bom

Sabáudia

Santa Cruz de Monte Castelo

Santa Izabel do Oeste

Santa Lúcia

Santa Mônica

Santana do Itararé

Santo Inácio

São João do Caiuá

São José dos Pinhais

São Sebastião da Amoreira

Sarandi

Siqueira Campos

Terra Rica

Três Barras do Paraná

Virmond

