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Simepar prevê tempestades com raios e rajadas de vento no Paraná

Instabilidade ganha força com a chegada de uma massa de ar quente continental, elevando o risco de temporais em várias cidades paranaenses

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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O avanço de uma frente fria acompanhado de uma massa de ar quente vinda do interior do continente vai provocar fortes instabilidades e tempestades em todo o Paraná ao longo desta semana. O tempo severo deve se intensificar a partir da terça-feira, com chuva forte, descargas elétricas e rajadas de vento generalizadas, além de máximas que podem ultrapassar os 36°C nas regiões norte e noroeste do estado.

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-LEIA MAIS: Paraná Pesquisas: Moro tem 46,2% no cenário estimulado; Requião Filho e Sandro Alex acirram disputa

De acordo com a meteorologista Bianca de Angelo, do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o início da semana já registra um aumento gradual da instabilidade no território paranaense. "Nesta segunda-feira, são observadas chuvas significativas sobre o Rio Grande do Sul, mas o sistema ainda não está posicionado de forma a provocar chuvas organizadas aqui no Paraná. Mesmo assim, algumas instabilidades já começam a ser observadas", explica.

Segundo a especialista, os primeiros temporais isolados atingem a metade sul do estado, avançando em seguida para o leste, a Região Metropolitana de Curitiba e o Litoral. As faixas oeste, noroeste e central também entram no mapa de risco para tempestades isoladas com ventos fortes e raios.

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Pico da instabilidade e calorão na terça-feira

O cenário meteorológico ganha contornos de maior severidade na terça-feira, quando o choque térmico entre o calor extremo e a aproximação do sistema frontal organizará uma linha de instabilidade rigorosa. "Os ventos sopram predominantemente de noroeste, transportando o ar quente do interior do continente para o Paraná, com destaque para a metade norte do estado. No noroeste, as temperaturas máximas podem superar os 36 graus", destaca Bianca de Angelo.

A meteorologista alerta que o risco se estende a todos os municípios paranaenses. "A combinação entre a massa de ar quente e a aproximação da frente favorece um cenário de maior instabilidade sobre o Paraná. São previstas tempestades de forte intensidade em todas as regiões do estado, com início a partir do fim da manhã, persistindo ao longo da tarde e da noite e avançando ao longo da madrugada de quarta-feira", afirma.


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Simepar prevê tempestades com raios e rajadas de vento no Paraná
AutorChuvas devem atingir Paraná durante a semana - Foto: Arquivo TN

Alívio nas temperaturas e trégua temporária

A partir da quarta-feira, a tempestade perde força à medida que o sistema frontal se desloca, abrindo espaço para precipitações mais isoladas e um alívio nos termômetros. "Após a passagem da linha de instabilidade, os eventos tendem a perder intensidade ao longo da quarta-feira. A chuva ainda ocorre de forma dispersa sobre o estado, mas com menor severidade", aponta Bianca. Com a mudança na massa de ar, as temperaturas sobem menos, não sendo esperadas máximas acima dos 30°C.

A quinta-feira deve registrar o início do processo de estabilização atmosférica, com pancadas irregulares em pontos isolados. Na sexta-feira, o sol volta a predominar na maior parte do estado sem previsão de chuva expressiva. Contudo, a trégua será curta. "Essa condição será temporária, já que uma nova frente começa a se formar", conclui a meteorologista, orientando a população a acompanhar os boletins contínuos dos órgãos de defesa civil e monitoramento.

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