Simepar prevê outono mais frio e seco em 2022; assista

Da Redação

O outono começou no hemisfério Sul neste domingo, dia 20, as 12h33. Segundo o Simepar, no Paraná, a estação é conhecida por ser a transição entre o período de chuvas e o período de seca. Neste ano, o outono está sob influência do fenômeno La Niña, que vem atuando nos últimos meses no Oceano Pacífico, fazendo com que as temperaturas no estado fiquem abaixo da média.

continua após publicidade .

"A previsão para os próximos meses no Paraná é de que tenhamos chuvas abaixo da média e as temperaturas também tendem a ficar ligeiramente abaixo da média", afirmou o meteorologista Paulo Barbieri.