Simepar não descarta novas tempestades no Paraná

Durante toda a sexta-feira (25), o tempo continua instável em todas as regiões do Paraná. As informações são do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

"O tempo continua instável e chove desde a madrugada em todas as regiões do estado, ficando mais fortes do centro para a região norte do Paraná. No entanto, a intensidade fica mais fraca nesta sexta, se comparada aos temporais registrados nesta quinta (24)", explica o meteorologista Lizandro Jacóbsen, do Simepar.

De acordo com o site do Simepar, a frente fria segue atuando na altura do estado, por isso teremos mais um dia com condições para pancadas de chuva a qualquer hora do dia nos diversos setores. Volume de chuva pode ser expressivo em algumas regiões, e não se descarta ocorrência de novas tempestades. Temperaturas ficam amenas em todas as regiões.

Veja o vídeo gravado pelo meteorologista:

