Simepar emite alerta de tempestade para o Paraná nesta quarta-feira

O tempo volta a ficar instável no Vale do Ivaí a partir de quinta-feira (6)

O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) publicou nesta quarta-feira (05) um alerta de tempestade para o todo o Paraná. O instituto também alerta para mudanças bruscas na temperatura a partir do final desta semana.

De acordo com o instituto meteorológico, os temporais começam durante a tarde e noite desta quarta-feira nas regiões oeste e sudoeste na divisa com Santa Catarina e na fronteira com o Paraguai e Argentina, por conta do tempo abafado.

A partir de quinta-feira (6), a instabilidade atmosférica se espalha por todas as regiões paranaenses, em função do avanço de um sistema frontal que passa rapidamente pelo Estado. Assim, no decorrer do dia, são esperadas pancadas de chuvas acompanhadas de descargas elétricas. As condições são favoráveis para ocorrência de tempestades em algumas localidades.

Acumulados de chuva também podem ser significativos, especialmente no interior do Paraná. O Simepar indica que, na quinta-feira, há 98% de possibilidade de ocorrência de chuva em Apucarana, no norte do Paraná. A precipitação acumulada é de 11.6 mm para o município.

Queda nas temperaturas

Na sexta-feira teremos alguma chuva na madrugada, mas ao longo da manhã o tempo melhora e à tarde o sol predomina. A partir da noite as temperaturas apresentam forte declínio. Sábado sem chuvas, com destaque para as baixas temperaturas no amanhecer. A Cidade Alta deve registar mínima de 12ºC.

No domingo, a instabilidade atmosférica aumenta novamente, devido ao avanço de uma nova frente fria sobre o Estado, com eventos de chuva em diversos setores paranaenses. Em Apucarana, o céu fica parcialmente nublado e as temperaturas variam de 17°C a 24°C.

