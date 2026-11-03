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DESTRUIÇÃO

Simepar confirma tornado F2 em Maringá (PR)

Fenômeno destelhou imóveis, derrubou árvores e deixou mais de 80 mil moradores sem energia na madrugada de segunda-feira (03)

Escrito por Da Redação
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Simepar confirma tornado F2 em Maringá (PR)
Autor A força do fenômeno causou estragos significativos em diversas áreas do município - Foto: Reprodução/CBN

O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) confirmou, no início da noite desta terça-feira (3), que um tornado de categoria F2 atingiu Maringá (PR) na madrugada de segunda-feira (2). O anúncio, feito durante uma coletiva de imprensa, aponta que o fenômeno meteorológico foi o responsável direto pelo rastro de destruição na cidade, que levou a prefeitura a decretar estado de calamidade pública diante dos severos danos causados à infraestrutura urbana.

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De acordo com os especialistas, a classificação na categoria F2 da Escala Fujita indica que os ventos no interior do tornado alcançaram velocidades estimadas entre 180 km/h e 253 km/h. O Simepar chegou a essa conclusão por meio de levantamentos em campo, imagens de radar e satélite, e mapeamentos com drones. A avaliação técnica considerou o padrão de destruição, a resistência das estruturas afetadas e a rotação dos ventos, uma vez que as medições pontuais das estações meteorológicas locais haviam registrado rajadas menores, entre 81 km/h e 96,8 km/h.

A força do fenômeno causou estragos significativos em diversas áreas do município. Apenas no balanço oficial da prefeitura, foram contabilizadas 363 quedas de árvores sobre vias, veículos e postes. Entre as estruturas públicas e privadas mais afetadas estão o quartel do Corpo de Bombeiros, que teve parte da cobertura destruída, e as empresas instaladas no Parque das Indústrias, onde barracões perderam telhados e partes de suas armações metálicas foram arrancadas.

O impacto na rede de distribuição elétrica também figurou entre as principais consequências da tempestade. Com a queda de postes e o rompimento de cabos de energia pelos ventos e destroços, mais de 80 mil pessoas ficaram sem fornecimento. Para reverter o cenário e restabelecer o serviço, a Copel precisou mobilizar equipes de várias regiões do estado para atuarem ininterruptamente na substituição de estruturas e no reparo da fiação em Maringá.

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desastres naturais estado de calamidade infraestrutura urbana maringa Simepar tornado
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