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LANDSPOUT

Simepar confirma que Vale do Ivaí teve tornado em outubro; entenda

Fenômeno ocorreu na tarde de 1º de outubro, entre Ivaiporã e Arapuã, e foi classificado como landspout, de curta duração e baixa intensidade

Escrito por Da Redação
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Simepar confirma que Vale do Ivaí teve tornado em outubro; entenda
Autor Outubro foi mais frio e chuvoso do que a média histórica, aponta balanço do Simepar - Foto: Roberto Dziura Jr./AEN

O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) confirmou a ocorrência de um tornado no Vale do Ivaí em outubro. O fenômeno atingiu a divisa entre Ivaiporã e Arapuã na tarde do dia 1º e foi classificado como landspout, um tornado de baixa intensidade e curta duração.

-LEIA MAIS: Ciclone extratropical coloca 78 cidades do Paraná sob alerta vermelho de tempestades

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A informação integra o balanço meteorológico de outubro, divulgado pelo Simepar nesta segunda-feira (2). Na mesma tarde, outro tornado com as mesmas características foi registrado entre Carambeí e Ponta Grossa, nos Campos Gerais.

Segundo o órgão, os landspouts se formam a partir de pequenos redemoinhos de ar próximos à superfície e não estão associados a nuvens supercelulares. Em geral, apresentam menor potencial de destruição do que os tornados tradicionais.

Os dois episódios ocorreram em um mês marcado por temporais, volumes de chuva acima da média e temperaturas mais baixas em diferentes regiões paranaenses.

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APUCARANA TEVE TEMPERATURA ABAIXO DA MÉDIA

Apucarana está entre os municípios onde a temperatura média de outubro ficou cerca de 2°C abaixo da referência histórica. O mesmo comportamento foi observado em cidades como Londrina, Maringá, Campo Mourão e Cândido de Abreu.

As temperaturas máximas ficaram pelo menos 2°C abaixo da média em todo o Paraná. Em pontos do Centro-Sul, a diferença chegou a 6°C; no Noroeste, a 5°C. Já as mínimas permaneceram próximas do padrão histórico na maior parte do estado.

A meteorologista Julia Munhoz atribui o resultado à combinação de sistemas de baixa pressão, frentes frias e massas de ar frio, que mantiveram o céu encoberto por mais tempo.

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Os dias 18 e 19 concentraram as menores temperaturas na maioria das estações. O menor registro do mês foi de 2,3°C, em General Carneiro e no distrito de Horizonte, em Palmas, na madrugada do dia 19. No outro extremo, Loanda marcou a máxima de outubro: 36,2°C, na tarde do dia 8.

CHUVA SUPEROU MÉDIAS E BATEU RECORDES

Todas as estações do Simepar que tiveram medições completas registraram chuva acima da média histórica em outubro. As exceções no levantamento foram Fazenda Rio Grande e Pinhão, onde manutenções preventivas impediram a contabilização de toda a precipitação.

Em 16 estações, o acumulado já havia ultrapassado a média prevista para o mês inteiro até o dia 12. Naquela data, feriado de Nossa Senhora Aparecida, Cascavel, Cruzeiro do Iguaçu e Foz do Iguaçu tiveram mais de 100 milímetros de chuva.

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Outro episódio expressivo ocorreu em 24 de outubro. Pato Branco registrou 204,4 milímetros e Curitiba, 124,4 milímetros. Nas duas cidades, foram os maiores volumes diários medidos pelas estações do Simepar desde a instalação, em 1997.

Ao fim do mês, os acumulados superaram 500 milímetros em Cascavel, Cruzeiro do Iguaçu, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Laranjeiras do Sul e Pato Branco. A estação Marumbi Base somou 675,8 milímetros.

Laranjeiras do Sul, Loanda, Ponta Grossa e São Miguel do Iguaçu registraram seus maiores acumulados mensais desde o início das respectivas séries de medição. Outras seis estações — Cambará, Cornélio Procópio, Cruzeiro do Iguaçu, Foz do Iguaçu, Santo Antônio da Platina e Telêmaco Borba — tiveram recordes específicos para outubro.

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