Simepar confirma que tornado F2 atingiu a cidade de Reserva (PR)

Fenômeno com ventos de até 180 km/h causou destruição em comunidade rural; estado registrou seis tornados nos últimos meses

Meteorologistas do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) confirmaram que o município de Reserva, localizado na região dos Campos Gerais e a cerca de 220 quilômetros de Curitiba, foi atingido por um tornado no último domingo (28). O fenômeno foi classificado na Escala Fujita como F2, categoria que compreende ventos com velocidades entre 116 km/h e 180 km/h, capazes de gerar danos moderados.

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A tempestade severa atingiu a comunidade rural de Imbú, onde vivem cerca de 130 pessoas, provocando a destruição de telhados, queda de vegetação e o arrastamento de um veículo. De acordo com o balanço da prefeitura local, 11 residências sofreram danos significativos e pelo menos 50 pessoas foram afetadas pela força dos ventos e do granizo. Entre as vítimas, dez ficaram desalojadas e precisaram se abrigar em casas de parentes ou amigos, e uma pessoa sofreu ferimentos leves.

A confirmação do tornado ocorreu após uma investigação técnica iniciada na segunda-feira (29). Uma força-tarefa composta por meteorologistas do Simepar e servidores da Defesa Civil Estadual realizou um mapeamento aéreo com drones equipados com sensores especiais na comunidade de Imbú.

Foto: Divulgação/Prefeitura de Reserva Foto: Divulgação/Prefeitura de Reserva

A análise técnica foi complementada por entrevistas com moradores locais e pela avaliação de fotografias e vídeos gravados durante o temporal para estimar a velocidade do vento, que atua por pelo menos três segundos nas estruturas.

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O monitoramento detalhado adota a Escala Fujita tradicional, que mede a gravidade dos tornados no Brasil com base no nível de destruição, dividida em seis categorias que vão do F0, com danos leves e ventos de até 116 km/h, ao F5, que representa destruição extrema e ventos que superam os 511 km/h.

Foto: Divulgação/Prefeitura de Reserva Foto: Divulgação/Prefeitura de Reserva

O caso de Reserva eleva as estatísticas de eventos severos no Paraná, que contabiliza seis registros do fenômeno em um curto intervalo de tempo. Entre o fim de 2025 e o início de 2026, o estado já havia registrado passagens de tornados em Rio Bonito do Iguaçu — onde um rastro F3 destruiu 90% dos imóveis —, além de Guarapuava, Turvo, Mercedes e São José dos Pinhais.