Simepar confirma ocorrência de tornado em Foz do Iguaçu; veja o vídeo

Um tornado de categoria F0 da escala Fujita, a mais leve na escala de intensidades, atingiu Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, no último sábado (07). O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) confirmou o fenômeno, que ocorreu nas proximidades do Aeroporto Internacional e causou apenas danos materiais, sem registro de feridos.

De acordo com o Simepar, o tornado registrou ventos que oscilaram entre 64 km/h e 116 km/h. Imagens de câmeras de segurança capturaram o momento em que a força do vento arrancou uma parte do telhado de uma casa e o arremessou ao chão em poucos segundos. No vídeo, é possível observar duas pessoas se abrigando atrás de um veículo durante a passagem da rajada. Assista ao vídeo no fim da matéria.



O prejuízo estimado é de aproximadamente R$ 10 mil. Em relato, a proprietária do imóvel afirmou que as condições climáticas mudaram com rapidez, de um dia comum para um céu escuro e com muito vento.

Terceiro tornado em 2026

O Paraná já registra três tornados confirmados em 2026. O caso mais grave ocorreu em São José dos Pinhais, no dia 10 de janeiro, quando um fenômeno de categoria F2 atingiu a cidade com ventos estimados entre 180 km/h e 253 km/h, danificando cerca de 350 residências.

Anteriormente, no dia 1º de janeiro, o município de Mercedes já havia registrado o primeiro tornado do ano, que causou danos pontuais em uma propriedade e na vegetação, sem deixar feridos.

Veja o vídeo

Reprodução/Câmera de Segurança



