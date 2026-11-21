Simepar confirma dois tornados no PR em um só dia; veja onde
Tornados de categoria F1 na Escaka Fujita deixaram rastro de destruição por onde passaram
O Simepar confirmou dois tornados no Paraná na última sexta-feira (20). Os fenômenos atingiram Foz do Iguaçu, no Oeste, e Manoel Ribas, na região Central, e foram classificados como F1 na Escala Fujita, com ventos estimados entre 117 km/h e 180 km/h.
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O primeiro tornado ocorreu por volta das 15h, na região da Vila Yolanda, em Foz do Iguaçu. O segundo foi registrado por volta das 18h, em Manoel Ribas. A categoria F1 pode provocar destelhamentos, quedas de árvores e danos moderados.
Segundo o Simepar, a formação e o avanço de linhas de instabilidade pelo estado favoreceram as tempestades severas na sexta-feira. As condições atmosféricas já eram monitoradas e foram comunicadas antecipadamente por aviso meteorológico elaborado em parceria com a Defesa Civil Estadual. Os tornados se desenvolveram em um cenário de umidade, elevada instabilidade atmosférica e variações significativas na velocidade e direção dos ventos conforme a altitude.
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A equipe técnica do Simepar avaliou indícios, evidências e relatos sobre os dois episódios, além das características das tempestades e dos danos nas áreas atingidas.
Em Foz do Iguaçu, o tornado provocou queda de árvores e postes, destelhamentos e interrupções no fornecimento de energia. Na região central, vidros de janelas de edifícios foram quebrados. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostraram a formação de um funil sobre o Rio Paraná, na divisa com o Paraguai.