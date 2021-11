Da Redação

Simepar alerta para temporal no Paraná; assista

O meteorologista do Simepar alertou para a possibilidade de temporal no Paraná na noite desta quinta-feira (25). Conforme Lizandro Jacóbsen, a frente fria que avança do Rio Grande do Sul provoca a mudança no tempo.

"Existe essa expectativa de mudança repentina das condições do tempo na noite desta quinta-feira. A frente fria do Rio Grande do Sul evolui muito rápido e como está muito quente por aqui, essa combinação por provocar temporais no Paraná, não descarta a ocorrência de vendaval e até chuva de granizo", informou.

Assista:

