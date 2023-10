Simepar alerta para temporais e chuva de 200 mm no Paraná; veja

O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) divulgou boletim, no começo da tarde desta quinta-feira (26), alertando para temporais previstos para o próximo fim de semana em todo Estado. De acordo com o meteorologista Lizandro Jacóbsen, o alerta é válido para todas as regiões. A possibilidade de chuva acumulada é de mais de 200 milímetros. Veja previsão em vídeo abaixo

Jacóbsen afirma que as regiões mais afetadas serão Noroeste, Oeste, Sudoeste e Centro-Sul do Estado, onde estão previstos temporais e chuvas em alto volume. “É uma chuva compatível com o mês inteiro em poucos dias”, adverte o meteorologista.

As regiões Leste e Norte também podem ser atingidas, mas com menos intensidade que as outras áreas do estado.

Segundo ele, a mudança de clima deve começar já nesta quinta-feira (26). “As chuvas fortes pode trazer transtornos também nas rodovias do Estado”, diz.

Em Apucarana, a previsão é de chuva nos próximos dias, com maior volume previsto para domingo (29), com acumulado de 24,9 milímetros.

Veja a previsão

