Simepar alerta para risco de temporais nesta 5ª e 6ª no Paraná

A quinta-feira (24) e sexta-feira (25) será de tempo instável no Paraná. O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) alerta para risco de temporais que se acentuam no estado.

"A partir desta quinta-feira (24) aumenta bastante o risco de temporais no Paraná. Uma frente fria evolui pelo Sul do país, trazendo chuvas fortes, acompanhadas de raios e rajadas de vento de moderados a fortes. Como o tempo continua abafado na faixa norte e leste, esse risco se estende ao longo do dia nessas regiões", complementa o meteorologista Lizandro Jacóbsen, do Simepar.

Veja o vídeo gravado pelo meteorologista:

