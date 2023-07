Simepar alerta para 'mudanças bastante bruscas' no Paraná; vídeo

Siga o TNOnline no Google News

O Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar) alertou que o restante da semana pode registrar bastante vento no estado e passar, inclusive, de 80 km/h em algumas regiões. Mudanças no clima devem começar a aparecer a partir da noite desta quarta-feira (12).

Uma frente fria que está associada ao ciclone extratropical, que se encontra no Rio Grande do Sul, vai atingir o Paraná, segundo o instituto meteorológico. Contudo, será uma passagem bem rápida.

Segundo o pesquisador Reinaldo Kneib, uma ventania acima de 65 km deve atingir as regiões oeste, sudoeste e sul do estado. Os ventos mais fortes estão previstos para as regiões central, leste e nordeste, onde durante a quinta-feira devem ser passar dos 80km/h.

"Na retaguarda da frente fria, o vento vai se tornar persistente e gelado devido à incursão de um ar frio que vai ser registrado ao logo da tarde e noite de quinta, e prolongar pela sexta-feira. Então teremos mudanças bastante bruscas a partir desta quarta-feira", disse Reinaldo. Veja o vídeo:

