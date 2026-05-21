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Simepar alerta para mudança brusca no PR com volta de fortes chuvas nesta sexta

Precipitações começam pelo Oeste e Noroeste, avançando para as demais regiões; tempo deve voltar a estabilizar apenas na segunda-feira

Escrito por Da Redação
Publicado em 21.05.2026, 08:55:53 Editado em 21.05.2026, 08:55:50
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Simepar alerta para mudança brusca no PR com volta de fortes chuvas nesta sexta
Autor Chuvas atingem Paraná nesta sexta-feira - Foto: Geraldo Bubniak

Após registrar temperaturas negativas e geada na manhã desta quinta-feira (21), o Paraná passará por uma mudança drástica no tempo com a chegada de um novo período de chuvas intensas a partir desta sexta-feira (22). O alerta é do meteorologista Lizandro Jacóbsen, do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), que aponta a atuação de um cavado meteorológico como o responsável pela instabilidade.

-LEIA MAIS: Dois acidentes mobilizam equipes de resgate na BR-376 em Apucarana

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A mudança nas condições climáticas tem início pelas regiões Oeste e Noroeste, avançando de forma gradativa para as áreas Central, Leste e Norte entre a tarde e a noite de sexta-feira, acompanhada de trovoadas. A previsão acende um alerta para o volume acumulado de precipitação, que pode ultrapassar os 50 milímetros entre as faixas Central e Norte até o fim de semana. No Litoral, a chuva deve chegar na madrugada de sábado (23). Por conta dessa forte nebulosidade, a sexta-feira terá pouca amplitude térmica, e as temperaturas máximas recuarão consideravelmente em comparação ao dia anterior.

A virada no tempo ocorre logo após o estado enfrentar um resfriamento expressivo. Nesta quinta-feira, as temperaturas ficaram abaixo dos 5ºC no Sudoeste, no Centro-Sul e em parte do Oeste paranaense. O destaque de frio intenso foi o município de General Carneiro, na divisa com Santa Catarina, que registrou mínima de -1ºC e formação de geada. A Região Metropolitana de Curitiba, os Campos Gerais e o Noroeste também sentiram o declínio térmico, enquanto o Norte, o Norte Pioneiro e o Litoral tiveram um resfriamento mais ameno.

O fim de semana seguirá com chuvas, embora com menor intensidade, concentrando-se principalmente entre o Leste e o Norte do estado durante as madrugadas e manhãs. A partir de segunda-feira (25), o tempo volta a se estabilizar de forma geral, com possibilidade apenas de precipitações isoladas. As temperaturas entrarão em elevação gradual, permitindo que as máximas alcancem a casa dos 25ºC, em especial nas regiões Norte e Noroeste do Paraná.

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chuva meteorologia paraná previsão do tempo Simepar
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