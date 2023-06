Simepar alerta para fortes chuvas com risco de alagamentos no Paraná

O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná - Simepar - informa que, de acordo com as projeções dos modelos meteorológicos, uma frente fria atuará sobre o Paraná a partir deste domingo (11), provocando acumulados de chuva significativos em diversas cidades no decorrer da semana, pelo menos até o próximo dia 15/06.

Considerando os volumes de chuva previstos até a próxima quinta-feira, o destaque fica com as regiões ao Sul, Centro e Campos Gerais do estado (80 a 100 mm) e entre a Região Metropolitana e o Litoral (80 a 150 mm).

A atenção para o evento deve ser dada para o risco de alagamentos e inundações em áreas vulneráveis aos episódios de chuvas volumosas, bem como atentar para a situação de áreas críticas na Serra do Mar para potenciais deslizamentos localizados.

Na região de Apucarana, a chuva deve chegar a partir no domingo à noite (11) e na manhã de segunda-feira (12), quando estão previstos 20 milímetros. A chuva vai até quinta-feira (15), quando o frio aparece com mais força. A mínima prevista é de 10 graus e máxima de 18 graus na sexta (16) na cidade.

