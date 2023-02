Silo desaba e mata agricultor de 43 anos em Nova Tebas

Da Redação

Edivaldo Back, 43 anos

Um silo (depósito para armazenamentos cereais) desabou e matou um trabalhador na tarde desta quinta-feira (16), em Nova Tebas, na região central do Paraná.

Segundo informações, o acidente foi na localidade Fazenda Água da Abelha, onde a vítima trabalhava e acabou sendo atingida pelo silo que desabou.

Edivaldo Back, 43 anos, chegou a ser socorrido pela equipe de Saúde de Novas Tebas e foi encaminhado ao hospital em estado gravíssimo, mas não resistiu a gravidade dos ferimentos.

A vítima era morador da comunidade do Alto Mirante, era casado e deixou três filhos. A Polícia Civil vai instaurar um inquérito para apurar as circunstâncias do acidente.

* Com informações Blog do Berimbau e NH Notícias

fonte: Reprodução/NH Notícias O acidente foi foi na localidade Fazenda Água da Abelha

