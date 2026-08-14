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PRIMEIRO DE MAIO

Silo com milho armazenado racha e desaba no norte do Paraná; assista ao vídeo

Incidente ocorreu na manhã desta sexta-feira (14) em Primeiro de Maio

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Um silo de armazenamento de milho desabou na manhã desta sexta-feira (14) em Primeiro de Maio, na região norte do Paraná. A estrutura, pertencente à cooperativa Cocamar, sofreu um rompimento inicial na base que liberou os grãos e culminou no colapso total do reservatório em cerca de 20 segundos. Apesar da dimensão do incidente, registrado em vídeo por testemunhas, não houve feridos.

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O equipamento destruído era do tipo "silo pulmão", utilizado para regular o fluxo e equilibrar o ritmo de descarregamento dos produtos agrícolas. Em nota oficial, a Cocamar destacou que todos os protocolos de segurança foram imediatamente acionados após os primeiros sinais de rompimento.


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Silo com milho armazenado racha e desaba no norte do Paraná; assista ao vídeo
AutorFoto: reprodução

A cooperativa informou ainda que o acidente resultou exclusivamente em danos materiais, cujo prejuízo total não havia sido divulgado até o fechamento desta reportagem. A empresa garantiu que a queda da estrutura não prejudicará a logística local, e que o cronograma de recebimento de milho dos produtores da região seguirá operando normalmente na unidade.

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acidente agrícola Cocamar danos materiais Primeiro de Maio região Norte do Paraná segurança agrícola silo de armazenamento
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