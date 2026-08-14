Silo com milho armazenado racha e desaba no norte do Paraná; assista ao vídeo







Um silo de armazenamento de milho desabou na manhã desta sexta-feira (14) em Primeiro de Maio, na região norte do Paraná. A estrutura, pertencente à cooperativa Cocamar, sofreu um rompimento inicial na base que liberou os grãos e culminou no colapso total do reservatório em cerca de 20 segundos. Apesar da dimensão do incidente, registrado em vídeo por testemunhas, não houve feridos.



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O equipamento destruído era do tipo "silo pulmão", utilizado para regular o fluxo e equilibrar o ritmo de descarregamento dos produtos agrícolas. Em nota oficial, a Cocamar destacou que todos os protocolos de segurança foram imediatamente acionados após os primeiros sinais de rompimento.





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Foto: reprodução Foto: reprodução

A cooperativa informou ainda que o acidente resultou exclusivamente em danos materiais, cujo prejuízo total não havia sido divulgado até o fechamento desta reportagem. A empresa garantiu que a queda da estrutura não prejudicará a logística local, e que o cronograma de recebimento de milho dos produtores da região seguirá operando normalmente na unidade.