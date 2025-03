Sicredi Agroempresarial sedia reunião de unidade administrativa

O encontro contou com a presença do presidente da Central PR/SP/RJ, Manfred Alfonso Dazenbrock

A Sicredi Agroempresarial PR/SP sediou nesta quarta-feira (26), em Mandaguari, uma Reunião de Unidade Administrativa (RUA), para tratar dos assuntos sistêmicos com as cooperativas que compõem a unidade Ill da Central Sicredi. O encontro contou com a presença do presidente da Central PR/SP/RJ, Manfred Alfonso Dazenbrock, também conselheiro do Conselho Mundial das Cooperativas de Crédito (WOCCU). (Assista entrevista no fim da matéria)

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Sicredi realiza assembleia com presença de associados em Apucarana



“Estamos em pré-assembleia da central que agrega 31 cooperativas e temos uma assembleia marcada para 19 de março. Assim como a cooperativa que faz assembleia em núcleos, fazemos aqui com núcleo reunido, prestando contas e buscando elementos para a caminhada na direção no que é o desejo da cooperativa e dos associados”, explica.

continua após publicidade

Dazenbrock destaca que o modelo organizacional da Sicredi, que tem como base a cooperação, segue um movimento global saudável, que resulta no aumento anual de associados. No ano passado, a cooperativa atraiu 1 milhão de novos associados, totalizando mais de 8,5 milhões de correntistas.

“Vimos que em momentos de maior dificuldade, a cooperação supera. E por ser uma instituição financeira que tem uma proposta diferente no modo de atender do que o outro sistema financeiro tradicional, onde o correntista é dono, participa do resultado, tem vez, voz e voto, escolhendo seu conselho e diretoria. É uma organização que tem se profissionalizado muito e tem investido muito em pessoas”, salienta Dazenbrock acrescentando que a Sicredi foi reconhecida como a melhor empresa para trabalhar no Brasil, conforme o ranking do Great Place To Work® (GPTW) 2024.

Durante a reunião, realizada na sede em Mandaguari, o presidente da Sicredi Agroempresarial PR/SP, Agnaldo Esteves apresentou a evolução da cooperativa e sua atuação de mercado nas regiões de sua responsabilidade. “Apesar de um ano difícil economicamente falando, a nível nacional, com políticas governamentais se debatendo e taxa Selic alta, tivemos uma rentabilidade 20% maior em relação ao ano anterior. Crescimento em novas agências, ativos, novos colaboradores e investimentos em tecnologia”, salienta.

continua após publicidade

Modelo de gestão

As 31 cooperativas filiadas à Central Sicredi PR/SP/RJ estão agrupadas em quatro unidades administrativas, visando à gestão mais descentralizada. Essa abordagem regionalizada e personalizada na administração das cooperativas não apenas simplifica a compreensão das necessidades e demandas específicas de cada região, mas também fortalece a proximidade com a comunidade e os associados, o que é uma premissa fundamental do modelo cooperativista.

"É com imensa satisfação que atuamos como anfitriões nesse encontro, o qual reforça nosso compromisso com um modelo de negócio participativo e inclusivo. Mantemos uma perspectiva estratégica aliada a um enfoque próximo das necessidades dos nossos associados nas diversas regiões onde atuamos. Dessa maneira, conseguimos trabalhar visando sempre à construção de uma sociedade mais próspera", afirma Esteves.

40 ANOS

Com o objetivo de celebrar o legado e a história da cooperativa e incentivar os associados em educação financeira, a campanha “40 anos Juntos: Cooperar e Ganhar”, realizada pela Sicredi Agroempresarial em sua área de atuação no Paraná e São Paulo, começou no início do mês de janeiro e segue até outubro. Ao utilizar um dos produtos participantes da promoção, o associado poderá ganhar diversos prêmios.

continua após publicidade

“Completar 40 anos é muito especial. Tanto que vamos distribuir quase R$ 2 milhões em prêmios com o sorteio de quatro veículos 0KM e mais de 400 prêmios ao longo do ano. É algo extraordinário. Momento impar desses 40 anos da nossa cooperativa”, destaca Esteves.

Assista:

TNOnline TV

Siga o TNOnline no Google News