Sicredi Agroempresarial sedia Reunião de Unidade Administrativa

A Sicredi Agroempresarial de Mandaguari, no norte do Paraná, sediou nesta quarta-feira (7) a Reunião de Unidade Administrativa (RUA). O evento teve como objetivo tratar dos assuntos sistêmicos com as cooperativas que compõem a unidade III da Central Sicredi PR/SP/RJ. O encontro contou com a presença do presidente da central, Manfred Alfonso Dazenbrock, que também é conselheiro do Conselho Mundial das Cooperativas de Crédito (WOCCU). Segundo Dazenbrock, a reunião faz parte da estratégica de trabalho da cooperativa e tem ajudado a alavancar o número de associados. Atualmente a Sicredi soma mais de 7 milhões de associados em todo o Brasil. Veja entrevista abaixo



Dazenbrock observa que a cooperativa vivencia uma grande acolhida de novos associados, com movimento de jovens de diversas faixas etárias e perfis. “O segmento agro é a nossa raiz. Temos procurado não nos distanciar dos ideais dos nossos fundadores, mas também acolher outras pessoas e ser uma cooperativa aberta para todos, acolhendo novas lideranças. Isso tem sido muito bem visto na nossa jornada”, destaca.

Segundo o presidente, a cooperativa desenvolve um trabalho interno focado no futuro, um dos pilares do novo ciclo estratégico da cooperativa. “Estamos desenvolvendo um trabalho feito ouvindo as cooperativas para saber qual a expectativa de uma cooperativa de crédito na sua comunidade. Isso é um marco importante porque cria raízes, que é estar presente para assistir as comunidades desassistidas, mas também formar uma rede de agências facilitando o acesso para que nossos associados possam ser atendidos da maneira que eles quiserem, seja no modo presencial ou virtual. Por isso, nosso posicionamento é ampliar nossa rede de agências, para ter um ponto de encontro com o associado e criar vínculo com a comunidade. E esse vínculo tem a ver com nossas lideranças, nossos representantes. Esse olhar do futuro tem a ver com nosso modo de pensar que é estar junto da comunidade por meio dos programas sociais”, assinala.

Ao longo da reunião, o presidente da Sicredi Agroempresarial PR/SP, Agnaldo Esteves, apresentou a evolução da cooperativa e sua atuação de mercado nas regiões de sua responsabilidade. E, de acordo com ele, a evolução da cooperativa tem sido muito satisfatória. Temos focado no nosso desenvolvimento na área de ação. Temos toda a área de ação no PR e São Paulo. As cooperativas são desenvolvidas em área de ação. Trabalho muito forte no crescimento de novas agências e novos associados. Aumentando assim então o atendimento, melhorando os números, o resultado e entregando o que é importante a todo associado que é o bom atendimento, sobras, estruturas melhoradas e mais de 300 produtos que o Sicredi tem”.

Segundo Esteves, a Reunião de Unidade Administrativa se iguala a um fórum de discussão local, pois além de oferecer a oportunidade de apresentar o crescimento e avanços da Sicredi Agroempresarial PR/SP, aborda questões importantes como tecnologia, economia, atendimento ao associado dentre outros temas de relevância nacional. “Estamos entre as melhores instituições financeiras, destacando que é uma cooperativa, as pessoas são donas, não são clientes, que participam de sobras de campanhas. Para nós esse fórum na nossa região é muito importante”, pontua.

Na próxima semana, a cooperativa dará início às prestações de contas, momento em que os resultados da instituição serão apresentados aos associados. Esteves explica que as reuniões serão regionalizadas para mostrar as metas, números de ativos, resultados e crescimentos das campanhas.

