Sicredi Agroempresarial PR/SP sedia reunião; assista

Da Redação

A Sicredi Agroempresarial PR/SP sediou no último dia 5 a Reunião de Unidade Administrativa (RUA) em sua sede regional em Mandaguari. O evento teve como objetivo tratar dos assuntos sistêmicos com as cooperativas que compõem a unidade III da Central Sicredi PR/SP/RJ.

continua após publicidade .

O presidente da central PR/SP/RJ, Manfred Alfonso Dazenbrock, que também é conselheiro do Conselho Mundial das Cooperativas de Crédito (WOCCU), esteve presente na reunião e ressaltou que a transparência com os associados é fundamental.

Além dele, estiveram presentes o presidente da Sicredi Agroempresarial PR/SP, Agnaldo Esteves, o diretor executivo Marcelo De Bortoli, o diretor de negócios, Renato Lazareti, e diversos presidentes, diretores e assessores de toda a região que fazem parte do grupo.

continua após publicidade .

O presidente da Sicredi Agroempresarial PR/SP, Agnaldo Esteves, apresentou a evolução da cooperativa e sua atuação de mercado nas regiões de sua responsabilidade.

Durante o evento uma entrevista coletiva à imprensa regional foi realizada e ambos presidentes, Manfred Dazenbrock e Agnaldo Esteves, comentaram sobre o crescimento da Sicredi no Brasil e especialmente os resultados da Sicredi Agroempresarial PR/SP nos anos de pandemia.

Dazenbrock aproveitou a oportunidade para falar sobre os projetos sociais do Sicredi, como “A União faz a vida”, que visam promover desenvolvimento local e impactar a educação de forma direta. “Nosso compromisso com todos os nossos projetos sociais e educacionais é desenvolver ainda mais as regiões em que atuamos. Esse ano será um ciclo de visitar escolas, apoiar os alunos e professores e estar mais próximo. E com a Sicredi Agroempresarial não será diferente”, disse. ASSISTA: null - Vídeo por: Reprodução

continua após publicidade .