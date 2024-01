Shows gratuitos do Verão Maior Paraná começam nesta sexta-feira (12)

Começam nesta sexta-feira (12) os primeiros shows gratuitos dos palcos principais do Verão Maior Paraná no Litoral. Para quem está ansioso com a programação, é possível ouvir uma playlist montada pelo Governo do Estado no Spotify com os maiores sucessos dos 27 artistas que se apresentarão ao longo dos próximos fins de semana até o fim de fevereiro.

A coletânea conta com 399 músicas de diversos gêneros. São cerca de 22 horas de sucessos do sertanejo raiz e universitário, além do pagode, samba, rock, pop, axé e piseiro, entre outros ritmos que prometem animar as noites de moradores e veranistas. A playlist disponível no Spotify pode ser ouvida de qualquer dispositivo com acesso à internet.

Os primeiros a subirem no palco do Verão Maior Paraná montado nas areias da praia de Caiobá, em Matinhos, será a dupla sertaneja Hugo e Guilherme, a partir das 21h50 de sexta. No mesmo dia e horário, a clássica banda de pop/rock Roupa Nova se apresenta em Pontal do Paraná, no palco montado no Balneário Marisol. No sábado (13), o Roupa Nova segue para Matinhos, enquanto a festa em Pontal do Paraná ficará por conta da dupla Rick e Renner.

Neste ano, a estrutura dos shows é maior e mais moderna do que a da temporada passada, com direito telões de LED gigantes nas laterais e fundos dos palcos, sistemas de som de última geração e transmissão de imagens captadas por drones de alta performance.

Além de segurança privada fornecida, as forças de segurança pública do Paraná vão atuar nos locais para garantir a organização do trânsito e a tranquilidade das festas, assim como em toda a faixa litorânea durante a temporada.

Um alerta é para a proibição da venda e consumo de bebidas em copos e garrafas de vidro, no entorno dos shows em Matinhos, por determinação da prefeitura. A proibição abrange a área dos shows do Verão Maior Paraná e um raio de 300 metros de distância nos arredores, com exceção do consumo dentro de estabelecimentos comerciais da região.

