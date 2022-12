Shows gratuitos agitam o verão nas praias do Paraná; veja

Da Redação

Shows gratuitos vão animar o verão nas praias do Paraná

Shows gratuitos vão animar o verão nas praias do Paraná. O Governo preparou uma série de atrações a partir do dia 6 de janeiro de 2023, shows totalmente gratuitos serão realizados nas praias de Matinhos e de Pontal do Paraná, como parte do Verão Maior Paraná.

Em Matinhos, as apresentações acontecem em uma estrutura montada em Caiobá, onde foi concluída a engorda da praia, próximo ao Pico de Matinhos. Em Pontal do Paraná, os shows serão realizados no Centro de Eventos Marisol, no Balneário Marisol.

A entrada é gratuita e não há necessidade de reservar pulseiras para ter acesso aos espetáculos. A promoção dos shows é do Governo do Estado, em parceria com a Renault do Brasil. Eles começam sempre às 20 horas e acontecem às sextas e sábados até 11 de fevereiro.

A agenda será aberta, no dia 6 de janeiro, com a dupla sertaneja César Menotti & Fabiano, no palco da praia de Matinhos. Na mesma data, em Pontal, quem comanda a animação é a dupla Jeann & Júlio.

Veja a programação:

MATINHOS



06/jan – sexta-feira - César Menotti & Fabiano;

07/jan – sábado - Jeann e Julio;

13/jan – sexta-feira - Antony e Gabriel;

14/jan – sábado - Eduardo Costa;

20/jan – sexta-feira - Leonardo;

21/jan – sábado - George Henrique e Rodrigo;

27/jan – sexta-feira - Fernando e Sorocaba;

28/jan – sábado - Dell Cavalini, Pedro Paulo e Alex;

03/fev – sexta-feira - João Bosco e Vinicius;

04/fev – sábado - Maria Cecília e Rodolfo;

10/fev – sexta-feira - Ara Ketu;

11/fev – sábado - Grupo Sempre Tem.

PONTAL DO PARANÁ

06/jan – sexta-feira - Jeann e Julio;

07/jan – sábado - Edson e Hudson;

13/jan – sexta-feira - Eduardo Costa;

14/jan – sábado - Alemão do Forró;

20/jan – sexta-feira - Bruno e Barretto;

21/jan – sábado - Trio Parada Dura;

27/jan – sexta-feira - Dell Cavalini / Quinteto S.A.;

28/jan – sábado - Sambô;

03/fev – sexta-feira - Maria Cecília e Rodolfo;

04/fev – sábado - Guilherme e Santiago;

10/fev – sexta-feira - Grupo Sempre Tem;

11/fev – sábado - Ara Ketu.

