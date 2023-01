Shows: fim de semana do Verão Maior Paraná promete

Da Redação

Fernando & Sorocaba se apresentam nesta sexta-feira (27)

O próximo final de semana será mais uma oportunidade para moradores e veranistas em férias no litoral paranaense se divertirem nos shows gratuitos do Verão Maior Paraná, que estão agitando as areias desde janeiro. E haverá muitos hits para cantar junto. Do sertanejo ao samba e pagode, será um final de semana de muitas emoções.

Matinhos recebe na sexta-feira (27) uma das duplas sertanejas de maior sucesso no País, Fernando & Sorocaba. No sábado (28), Dell Cavalini abre o palco, que recebe na sequência a dupla Pedro Paulo & Alex. A estrutura montada nas areias de Pontal do Paraná recebe os shows de Dell Cavalini e Quinteto S.A. na sexta e Sambô no sábado.

Iniciativa do Governo do Estado, em parceria com a Renault do Brasil, os shows apresentam grandes nomes da música nacional, reunindo uma plateia gigantesca formada por pessoas de todas as idades. A programação começa às 20 horas no palco, com animação e recreação. A programação completa do Verão Maior Paraná está no site www.verao.pr.gov.br.

Ainda estão programados mais dois finais de semana de apresentações musicais, encerrando uma temporada que certamente ficará na memória do público. Guilherme & Santiago, banda Ara Ketu, Pedro Paulo & Alex, João Bosco & Vinícius e Maria Cecília & Rodolfo vão fazer a alegria dos veranistas nos próximos finais de semana.

FERNANDO & SOROCABA

Com 15 anos de estrada, a dupla precursora do “sertanejo universitário” ganhou o cenário nacional com o sucesso “Bala de Prata”, canção composta por Sorocaba e que deu nome ao primeiro álbum. Logo em seguida, a canção “Madri” dominou as paradas de sucesso. Além delas, os singles “Paga Pau”, “Veneno”, “É Tenso”, “Livre”, “Gaveta”, “As Mina Pira”, “Bom Rapaz” e “Zona de Risco” são algumas das músicas que caíram no gosto popular.

Hoje com carreira consolidada, Fernando & Sorocaba são referência para as novas gerações e exemplo de produção musical, passando pela composição, empreendedorismo, inovação e publicidade. A dupla soma mais de dois mil shows ao longo da carreira, no Brasil, Estados Unidos, Europa e América Latina. As apresentações são compostas por um repertório autoral, grandes hits e, claro, muita tecnologia e efeitos especiais que conectam o público à atmosfera da turnê.

Fernando & Sorocaba se destacam também nos números: a dupla tem mais de 1,1 bilhão de visualizações no YouTube em seus quase 300 vídeos lançados, além de contabilizar 2,4 milhões de inscritos no canal. Também somam cerca de 3 milhões de fãs no Spotify e mais de 5,7 milhões de ouvintes mensais na plataforma.

DELL CAVALINI

Nascido em Pedregulho, interior de São Paulo, Dell Cavalini deu os primeiros passos da carreira aos 12 anos em bandas de baile, cantando os mais variados gêneros musicais.

A paixão pela música sertaneja se tornou mais forte e a parceria com o amigo e padrinho Eduardo Costa o catapultou ao sucesso. Uma das suas principais músicas de trabalho, "Só sei amar você", é de autoria de Costa e certamente será entoada pelo público neste final de semana. Ele também já tocou com o Trio Parada Dura.

PEDRO PAULO & ALEX

Os paranaenses Pedro Paulo & Alex fazem uma linha ascendente no cenário sertanejo desde que se conheceram em churrascos de repúblicas na cidade de Umuarama. Mas foi em Maringá que os dois deslancharam e gravaram o primeiro trabalho ("Ao Vivo em Maringá"), no fim de 2011.

Entre os hits que fizeram a dupla estourar estão “Fama de Pegador”, “Tá Calor, Tá Calor”, “Açúcar em Mim”, “Do Nada” e “República Pingaiada”. Esse caminhão de sucessos reflete bem o combinado de estilos que conquistou os ouvidos dos fãs. As canções de Pedro Paulo e Alex sempre trouxeram a mistura do reggaeton, que se tornou também uma das marcas da dupla e o diferencial no mercado brasileiro.

Recentemente, Pedro Paulo & Alex gravaram o novo projeto, em formato pocket, durante o Quintal da Clube, evento da Rádio Clube FM de Ribeirão Preto (SP), batizado de “Estúdio Show”. Nos últimos tempos, os dois vêm se destacando pela variação musical que apresentam em seu repertório.

QUINTETO S.A.

Amigos de longa data, Filipi Luchi (voz e cavaco), Serginho Brasil (tantã), Dodô Dias (pandeiro), Edson Junior (reco-reco) e Rapha (violão) formam o Quinteto S.A. O grupo, que mantém a mesma formação há 18 anos, é referência em Santa Catarina e vem conquistando o Brasil. Na estrada desde o ano de 2003, eles carregam no currículo conquistas dignas de grandes estrelas da música popular. As composições do quinteto refletem as referências no samba raiz, no pagode dos anos 90 e muita MPB.

Com mais de seis produtos na discografia, hoje a banda comemora a aceitação e o sucesso em todas as plataformas digitais. No Instagram são mais de 170 mil seguidores e no YouTube há 420 mil inscritos, com a marca extraordinária de mais de 220 milhões de visualizações em diversos vídeos disponíveis na plataforma. Versátil, moderno e criativo, o QSA arrasta fãs por onde passa.

SAMBÔ

Formada em Ribeirão Preto (SP), em 2006, a banda mistura o samba com diversos outros estilos musicais, como o rock e o pop, criando um estilo próprio chamado de "rock-samba". O grupo se tornou conhecido inicialmente por interpretar versões covers de artistas nacionais e internacionais com instrumentos típicos de uma roda de samba.

Originalmente, a banda foi composta por Sandamí (vocais), Zé da Paz (pandeiro), Ricardo Gama (teclado e vocal de apoio), Sudu Lisi (bateria), Júlio Fejuca (guitarra e banjo), Sávio Penha (cavaquinho) e Max Leandro (surdo e tantã) – estes dois últimos deixaram o grupo em 2009 e 2013, respectivamente. Em 2015, Sandamí deixou a banda e foi substituído por Hugo Rafael como vocalista.

O Sambô já se apresentou ao lado de músicos consagrados, como Seu Jorge, Jair Rodrigues, Luciana Mello, Wilson Simoninha e Sidney Magal e já gravou canções de Jorge Ben Jor, Tim Maia e Marcelo Camelo.

VERÃO MAIOR PARANÁ

O Verão Maior Paraná tem ações voltadas aos veranistas e comunidade local, com atividades esportivas e de lazer, aulas de ginástica, dança, caminhadas, recreação infantil, torneios e eventos esportivos, além de uma série de outras práticas relacionadas ao entretenimento. Acesse o site www.verao.pr.gov.br e confira a programação completa das atrações promovidas pelo Governo do Estado. As ações acontecem nos municípios do Litoral, além de Porto Rico e São Pedro do Paraná, no Noroeste do Paraná.

Serviço:

Sexta-feira, a partir das 20 horas

Fernando & Sorocaba (Palco Matinhos – Avenida Atlântica)

Dell Cavalini e Quinteto S.A. (Palco Pontal do Paraná – Centro de Eventos, Av. Sete de Setembro)

Sábado, a partir das 20 horas

Dell Cavalini e Pedro Paulo & Alex (Palco Matinhos)

Sambô (Palco Pontal do Paraná)

