Shows do Verão Maior Paraná terão tecnologia de ponta nos palcos

Os melhores músicos nos melhores palcos. Assim vão ser os shows do Verão Maior Paraná, cujas estruturas estão sendo montadas em Matinhos e Pontal do Paraná, no Litoral, com tecnologia de ponta.

continua após publicidade

Em Matinhos, a previsão é de que tudo esteja pronto até a próxima quarta-feira (10), quando serão feitas as primeiras passagens de som e testagem das câmeras e de toda a estrutura que vai transmitir os shows em cinco telões gigantes instalados na orla da Avenida Atlântica. Em Pontal, a montagem começa nesta sexta-feira (5) no Centro de Eventos Marison - como a estrutura não ficará sob a areia, a montagem será mais rápida, com previsão de conclusão já na segunda-feira (8).

- LEIA MAIS: Terceiro boletim do verão sobre águas paranaenses é divulgado

continua após publicidade

Matinhos:

12/01 - Hugo e Guilherme

13/01 - Roupa Nova

continua após publicidade

19/01 - Luan Santana

20/01 - Clayton e Romário

21/01 - Jorge e Mateus

continua após publicidade

26/01 - Guilherme e Benuto

27/01 - Rick e Renner

continua após publicidade

02/02 - Pixote

03/02 - Simone Mendes

16/02 - Amado Batista e Trio Parada Dura

continua após publicidade

17/02 - Raça Negra

23/02 - Zé Felipe

24/02 - Zezé Di Camargo e Luciano

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Terceiro boletim do verão sobre águas paranaenses é divulgado

Pontal do Paraná:

continua após publicidade

12/01 - Roupa Nova

13/01 - Rick e Renner

19/01 - É o Tchan

continua após publicidade

20/01 - Yasmin Santos

21/01 - Bruno Rosa

26/01 - George Henrique e Rodrigo

continua após publicidade

27/01 - Guilherme e Benuto

02/02 - Chiclete com Banana

continua após publicidade

03/02 - Dudu Nobre

16/02 - Matogrosso e Mathias

17/02 - Amado Batista

continua após publicidade

23/02 - Henrique e Diego

24/02 - Zé Felipe

“Esse ano a estrutura está muito maior do que no ano passado. Além das melhores bandas nacionais, teremos equipamentos de última geração para fazer o melhor show a quem for assistir”, enfatiza a coordenadora-geral dos shows do Verão Maior Paraná, Elaine Almeida.

Em Matinhos, serão cinco telões de LED gigantes – um no fundo e dois nas laterais do palco e mais dois no meio do público. Tudo para que quem estiver mais distante do palco possa curtir o show com qualidade. As transmissões terão ainda imagens captadas por drones de alta performance, que vão fazer imagens aéreas tanto dos artistas quanto do público. A estrutura ainda terá três sistemas de áudio. A estrutura de Pontal do Paraná será similar.

Cada palco receberá uma equipe técnica do Verão Maior Paraná com 60 pessoas, incluindo engenheiros de som e de luz, câmeras, carregadores, entre outros profissionais, mais a equipe dos próprios músicos, que, em média, envolve 30 técnicos.

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp



PROIBIÇÃO DE VIDROS:

Um alerta é para a proibição da venda e consumo de bebidas em recipientes de vidro, como garrafas e copos, durante os shows do Verão Maior Paraná em Matinhos. A determinação é da prefeitura do município e está valendo desde a última quarta-feira (3) com a publicação do Decreto Municipal 2570/2024.

A proibição abrange a área total e adjacências dos shows do Verão Maior Paraná em Matinhos, com exceção do consumo dentro de estabelecimentos comerciais da região. O decreto determina ainda a proibição de garrafas, copos e outros recipientes de vidros no raio de 300 metros da área dos shows. A área de restrição deverá ser identificada, conforme dispuserem os órgãos de segurança responsáveis pelo evento.

Os vendedores ambulantes que forem flagrados vendendo bebidas em garrafas de vidro no perímetro da proibição terão a licença cassada e a mercadoria apreendida. A mercadoria só poderá ser liberada com apresentação de documento que comprove a propriedade a partir do quinto dia útil ao término do prazo estabelecido pela fiscalização.

Já as pessoas que forem flagradas com posse de bebida em recipientes de vidro no perímetro da proibição além de ter a mercadoria apreendida estarão sujeitas a encaminhamento à Delegacia de Polícia. De acordo com o decreto municipal, quem descumprir a regra poderá responder criminalmente conforme o artigo 132 do Código Penal, que determina pena de três meses a um ano se o fato não constituir crime mais grave a quem expõe a vida ou a saúde de outras pessoas a perigo direto e iminente.

VERÃO MAIOR PARANÁ

O Verão Maior Paraná reúne uma série de ações voltadas aos veranistas e moradores dos municípios do Litoral, além de Porto Rico e São Pedro do Paraná, no Noroeste. São atividades esportivas e de lazer que englobam aulas de ginástica, dança, caminhadas, recreação infantil, shows, torneios e competições nacionais e internacionais, programação inclusiva e educação ambiental. A agenda completa pode ser consultada no site.

Siga o TNOnline no Google News