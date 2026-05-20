Shopee anuncia maior centro de distribuição do Sul do Brasil em Londrina

A Shopee anunciou nesta segunda-feira (18) a implantação de um centro de distribuição em Londrina (PR), na Zona Norte, próximo à Cidade Industrial. Segundo a empresa, o empreendimento é considerado o maior Built to Suit do Sul do Brasil e deve gerar cerca de 2 mil empregos diretos na cidade e na região.

📰 LEIA MAIS: Carro é arrastado pela chuva em rua do Interlagos em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O projeto será construído em uma área de 100 mil metros quadrados, com 33 mil metros quadrados de área construída, e terá padrão Triple A, classificação destinada a ativos logísticos de alta eficiência operacional, tecnologia e sustentabilidade.



📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp



A escolha de Londrina se deu pela localização estratégica do município, que permite acesso rápido a mercados consumidores do Sul e Sudeste do país. "Estamos em uma área que tem fácil ligação para o interior de São Paulo e Mato Grosso do Sul, atendendo no mínimo 80 cidades que consomem muito pelo comércio eletrônico", disse Guto Trindade, CEO da Urbanix Group, empresa responsável pela validação técnica e estratégica do empreendimento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além dos empregos diretos, a expectativa é de geração de vagas indiretas nos setores de transporte, alimentação, manutenção, tecnologia e serviços de apoio. Para especialistas, a chegada da Shopee pode acelerar o desenvolvimento da cadeia logística regional. "O movimento amplia a visibilidade de Londrina e sua capacidade de atrair novos negócios", afirmou Trindade.

O prefeito Tiago Amaral (PSD) destacou que a negociação envolveu mais de 40 reuniões entre o município, a Urbanix e os dirigentes da Shopee. "Obras como a duplicação da Avenida Saul Elkind e toda a pavimentação do parque industrial foram fundamentais", disse.