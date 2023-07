'Sheik dos Bitcoins' é solto pela Justiça Federal; saiba mais

Siga o TNOnline no Google News

A Justiça Federal concedeu liberdade provisória, nesta quinta-feira (29/6), a Francisley Valdevino da Silva, conhecido como "Sheik dos Bitcoins". Ele estava preso na Casa de Custódia em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, no Paraná, desde o início de novembro de 2022.

O "Sheik" é apontado pela Polícia Federal (PF) como chefe de um esquema que movimentou aproximadamente R$ 4 bilhões, por meio de fraudes envolvendo pirâmide financeira com comercialização de criptomoedas.

O alvará de soltura define que o acusado não pode sair do país, deve obrigatoriamente entregar seu passaporte à Justiça Federal e não pode se ausentar da cidade. Além disso, em caso de mudança de endereço, deve comunicar. O investigado também não poderá se ausentar da própria residência por mais de oito dias sem comunicar previamente ao Juízo Federal.

Além disso, Francisley está proibido de frequentar as empresas que fazem parte do grupo econômico investigado, deve permanecer afastado de qualquer atividade profissional relacionada à criptoativos e de captação destes recursos e de qualquer outra moeda por meio das empresas por ele controladas.

O acusado está proibido também de manter contato com os outros investigados no caso, nem com testemunhas e vítimas.

De acordo com o despacho, a prisão preventiva do investigado foi decretada "para garantia da ordem pública e em razão do descumprimento de medida alternativa inicialmente estipulada", entretanto, atualmente "não se vislumbra possíveis prejuízos da concessão de liberdade à ordem pública".



A defesa de Francisley afirmou que comemora a soltura e que agora trabalha no desfecho do processo, que considerou ser "cheio de arbitrariedades". Além disso, a defesa afirmou que irá buscar a anulação do processo.





