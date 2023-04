Sexta morte por dengue é registrada em Foz do Iguaçu

Da Redação

Segundo a prefeitura, a cidade possui mais de 35 mil notificações

Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, registrou mais uma morte causada por dengue. A informação foi confirmada nesta sexta-feira (28) pela Secretaria de Saúde do município que soma agora seis mortes pela doença no atual ano epidemiológico, iniciado em agosto de 2022.

Conforme a secretaria, o paciente é um idoso de 72 anos que foi atendido na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Walter Barbosa devido ao quadro grave da dengue e acabou morrendo no dia seis de abril deste ano. Em fevereiro ocorreram 3 mortes e uma em março deste ano. A outra morte foi em setembro de 2022.

A confirmação veio após resultado de exame encaminhado ao Lacen e também de investigação do caso feita pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

Desde 15 de março de 2023, a cidade está em situação de emergência por epidemia da doença. O decreto também citou alerta para a introdução da febre chikungunya na cidade.

Conforme documento, medidas mais rígidas foram estabelecidas no combate ao Aedes aegypti.

Entre elas está a aplicação de multa a proprietários e responsáveis que não realizarem limpeza de quintais, terrenos e edifícios, e não darem destinação correta a resíduos. Também está prevista autuação de maior valor em caso de identificação de material com água parada e larvas do mosquito.

O uso de drones e a distribuição de raquetes também têm sido usadas como medidas da prefeitura para combate à doença. Segundo a prefeitura, a cidade possui mais de 35 mil notificações.

As informações são do G1.

