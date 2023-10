Setor de serviços cresce 11,8% no Paraná de janeiro a agosto

O setor de serviços cresceu 11,8% no Paraná nos oito primeiros meses do ano em comparação ao mesmo período de 2022. O levantamento é da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) divulgada nesta terça-feira (17) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado é o melhor da Região Sul e o segundo melhor de todo o País. O Estado ficou atrás apenas de Mato Grosso, que alcançou crescimento de 18,1% no acumulado de janeiro a agosto de 2023 – o terceiro melhor resultado do Brasil foi de Santa Catarina, com aumento de 10,3%. O índice paranaense também ficou acima da média nacional, cujo crescimento no mesmo período foi de 4,1%.

continua após publicidade

-LEIA MAIS: Em Brasília, governador busca auxílio aos afetados pelas chuvas

Na variação mensal do PMS, o Paraná foi um dos oito estados que apresentou em agosto crescimento no setor de serviços, que engloba atividades como transporte, alimentação, salões de beleza, viagens, entre outros. O Estado teve a segunda maior variação positiva, com aumento de 0,4% em comparação com o mês de julho, também ficando atrás somente de Mato Grosso, com 7,5%. Na terceira colocação, logo atrás do Paraná, ficou o Rio de Janeiro, com crescimento de 0,2%. Já a média nacional teve retração de 0,9%.

continua após publicidade

No comparativo de agosto de 2023 com o mesmo mês de 2022, o Paraná teve variação positiva de 9,8%. A variação também deixou o Estado na segunda colocação nesse levantamento, atrás novamente do Mato Grosso, com 26,3%. Na terceira colocação ficou Santa Catarina, com 7,1%. Na média nacional, o volume avançou apenas 0,9%.

No acumulado nacional de oito meses, quatro das cinco atividades pesquisadas pelo PMS tiveram taxas positivas. As contribuições mais importantes foram nos ramos de informação e comunicação (4,8%), transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (4,2%), serviços profissionais, administrativos e complementares (4,5%), serviços prestados às famílias (4,7%). A única influência negativa no levantamento do acumulado dos oito primeiros meses foi no setor de outros serviços (-0,4%).

TURISMO – Um dos segmentos que mais impactam no setor de serviços, o turismo registrou crescimento de 11% no Paraná no acumulado dos oito primeiros meses em comparação ao mesmo período de 2022. O resultado é o melhor da Região Sul e o terceiro melhor nacional. O Estado ficou atrás apenas de Minas Gerais (17,6%) e Bahia (13,6%).

continua após publicidade

Um dos destaques do crescimento do turismo no Paraná tem sido o Parque Nacional do Iguaçu (PNI), onde se encontram as cataratas em Foz do Iguaçu. Em agosto, o PNI registrou 129.763 turistas, somando 1,19 milhão de turistas no acumulado de janeiro a agosto. A visitação de agosto foi 88% maior do que em agosto de 2019, ano de maior visitação no parque, ainda no período pré-pandemia. Em setembro, o Parque Nacional do Iguaçu recebeu 151.958 visitantes, 17% a mais do que em agosto.

Já a média nacional do turismo de janeiro a agosto teve crescimento de 8%. O crescimento foi impulsionado por avanços nos ramos de locação de automóveis, restaurantes, hotéis, transporte aéreo, agências de viagens, serviços de bufê e transporte rodoviário coletivo de passageiros.

No comparativo mensal de agosto, o Paraná teve o maior crescimento no turismo nacional em relação ao mês de julho: 2,6%. Na sequência, vieram Goiás (1,8%) e Santa Catarina (1,1%). O resultado do Paraná ficou acima da média nacional, cujo resultado foi de queda de 1,5%.

Siga o TNOnline no Google News