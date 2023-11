Sete toneladas de drogas são apreendidas em bunker de chiqueiro no PR

A Polícia Federal, em uma ação conjunta com policiais militares do BPFRON, apreendeu sete toneladas de maconha, dois fuzis, além de uma grande quantidade de munições, em um bunker de um chiqueiro, localizado em uma propriedade rural na cidade de Palotina, no oeste do Paraná.

Ainda segundo os policiais, no local também foram encontrados abandonados um veículo Toyota/Yaris e ainda um giroflex. Já com relação aos itens encontrados no bunker, se tratavam de dois fuzis calibre .762 e um .556, além de 257 munições calibre .762, 400 munições calibre 5,56 e 44 munições calibre 12. Os fuzis estavam carregados e pronto para o uso, segundo os agentes.

O material, que de acordo com os policiais tem valor estimado de R$ 32 milhões, foram apreendidos e encaminhados para a Delegacia Federal de Guaíra. Nenhum suspeito responsável pelos materiais foi localizado.

