Sete suspeitos da morte de taxista são presos no Paraná

O corpo do taxista foi encontrado na manhã de domingo (16) em uma área rural de Palotina

Sete suspeitos de envolvimento na morte do taxista Clovis dos Santos, em Palotina, no Oeste do Paraná, foram presos neste domingo (16).

A operação de prisão teve o apoio de policiais de Toledo, Palotina e Campo Mourão.

Um dos suspeitos presos é morador de Janiópolis. Ele estava com o celular do taxista e confessou o crime.

O corpo do taxista e o carro foram encontrados na manhã de domingo (16) em uma área rural de Palotina.

Conforme as investigações, Clóvis foi contratado para uma corrida no sábado (15) e não voltou mais.

Os policiais encontraram outro carro, que segundo o delegado Pedro Lucena, foi abandonado pelos suspeitos antes do crime.

O caso segue sob investigação.

* Com informações do RIC Mais

