Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Paraná
publicidade
FICOU MAIS CARO

Sete praças de pedágio no Paraná têm reajuste de tarifa; descontos para usuários de TAG são mantidos

Preço para veículos leves varia de R$ 8,20, em Sengés, a R$ 25,50, em São José dos Pinhais. Aumento anual foi aprovado pelo agente regulador do Estado

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Sete praças de pedágio no Paraná têm reajuste de tarifa; descontos para usuários de TAG são mantidos
Autor Foto: EPR Litoral Pioneiro

As tarifas de pedágio nas sete praças administradas pela concessionária EPR Litoral Pioneiro, no Paraná, passam a vigorar com novos valores a partir deste domingo (20). O reajuste anual, aprovado pelo órgão regulador, segue as regras estabelecidas no contrato de concessão e leva em consideração a variação da inflação no período, além de parâmetros técnicos necessários para a manutenção dos serviços prestados aos usuários.

- LEIA MAIS: Após 2 anos de luta contra o câncer, pai ganha nova vida com transplante de fígado do filho

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Com a atualização da tabela, o maior valor será cobrado na praça da BR-277, em São José dos Pinhais, na ligação entre Curitiba e o litoral, onde a tarifa para veículos leves passa a custar R$ 25,50. No Norte Pioneiro, os motoristas pagarão R$ 13,60 nas duas praças localizadas em Jacarezinho, tanto na BR-153 quanto no entroncamento com a BR-369, e R$ 14,70 na praça de Siqueira Campos, situada na PR-092. Já na região dos Campos Gerais, os novos preços estipulados para a PR-151 são de R$ 12,80 no município de Carambeí, R$ 8,60 em Jaguariaíva e R$ 8,20 em Sengés.

Apesar do encarecimento das tarifas, os motoristas que utilizam o sistema de cobrança automática por meio de TAGs mantêm o direito a benefícios financeiros. Todos os usuários com o dispositivo ativo recebem um desconto básico de 5% em cada passagem. Adicionalmente, os proprietários de veículos leves podem aproveitar o Desconto de Usuário Frequente (DUF), um sistema que aplica reduções progressivas no valor da tarifa conforme a quantidade de travessias realizadas na mesma praça durante o mês. Em casos de uso contínuo, a economia pode chegar a 98% na trigésima passagem.

De acordo com a concessionária, a aplicação do reajuste é fundamental para manter o equilíbrio econômico do contrato e garantir a viabilidade financeira das intervenções estruturais nas rodovias. A EPR Litoral Pioneiro ressalta que a arrecadação viabiliza a execução do cronograma de investimentos no sistema rodoviário, que atualmente contempla frentes de obras focadas na ampliação da capacidade de tráfego em aproximadamente 100 quilômetros de pistas sob sua administração.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV