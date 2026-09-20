Sete praças de pedágio no Paraná têm reajuste de tarifa; descontos para usuários de TAG são mantidos

As tarifas de pedágio nas sete praças administradas pela concessionária EPR Litoral Pioneiro, no Paraná, passam a vigorar com novos valores a partir deste domingo (20). O reajuste anual, aprovado pelo órgão regulador, segue as regras estabelecidas no contrato de concessão e leva em consideração a variação da inflação no período, além de parâmetros técnicos necessários para a manutenção dos serviços prestados aos usuários.

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Com a atualização da tabela, o maior valor será cobrado na praça da BR-277, em São José dos Pinhais, na ligação entre Curitiba e o litoral, onde a tarifa para veículos leves passa a custar R$ 25,50. No Norte Pioneiro, os motoristas pagarão R$ 13,60 nas duas praças localizadas em Jacarezinho, tanto na BR-153 quanto no entroncamento com a BR-369, e R$ 14,70 na praça de Siqueira Campos, situada na PR-092. Já na região dos Campos Gerais, os novos preços estipulados para a PR-151 são de R$ 12,80 no município de Carambeí, R$ 8,60 em Jaguariaíva e R$ 8,20 em Sengés.

Apesar do encarecimento das tarifas, os motoristas que utilizam o sistema de cobrança automática por meio de TAGs mantêm o direito a benefícios financeiros. Todos os usuários com o dispositivo ativo recebem um desconto básico de 5% em cada passagem. Adicionalmente, os proprietários de veículos leves podem aproveitar o Desconto de Usuário Frequente (DUF), um sistema que aplica reduções progressivas no valor da tarifa conforme a quantidade de travessias realizadas na mesma praça durante o mês. Em casos de uso contínuo, a economia pode chegar a 98% na trigésima passagem.

De acordo com a concessionária, a aplicação do reajuste é fundamental para manter o equilíbrio econômico do contrato e garantir a viabilidade financeira das intervenções estruturais nas rodovias. A EPR Litoral Pioneiro ressalta que a arrecadação viabiliza a execução do cronograma de investimentos no sistema rodoviário, que atualmente contempla frentes de obras focadas na ampliação da capacidade de tráfego em aproximadamente 100 quilômetros de pistas sob sua administração.