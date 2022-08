Sete pessoas morrem e outras três ficam feridas em acidente na BR-376

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O acidente grave aconteceu na noite de quinta-feira (11), em Palmeira

Um acidente grave foi registrado na noite dessa quinta-feira (11), na BR-376, em Palmeira, na região dos Campos Gerias do Paraná. A Polícia Rodoviária federal (PRF) atendeu a ocorrência.

continua após publicidade .

De acordo com a corporação, sete pessoas morreram e outras três ficaram feridas em um batida envolvendo uma van e um caminhão. O veículo menor atingiu a traseira do caminhão quando trafegava na pista sentido Curitiba.

Por conta da batida, seis pessoas morreram no local. Uma outra vítima morreu no hospital. Três pessoas ficaram gravemente feridas e foram encaminhadas para hospitais da região de Curitiba.

continua após publicidade .

O cabo Noel, da Polícia Militar (PM), disse que o motorista do caminhão seguia pela faixa da direita quando ouviu um barulho. “Não sei se o motorista da van dormiu, mas o motorista do caminhão contou que ouviu um estouro e achou que tinha estourado o pneu, porque faz um barulhão. Logo parou e viu a van presa ao caminhão”, disse ao portal Banda B.

Na van, além do motorista, estavam professores. “A van vinha para Curitiba, com nove professores e o motorista. Os professores estavam indo para um encontro em Curitiba. Passando o pedágio de Witmarsum, não se sabe o motivo, a van colidiu na traseira do caminhão”.

O motorista do caminhão, que transportava leite, não se feriu. Ele foi encaminhado à Polícia Civil, para prestar esclarecimentos e detalhar sobre como o acidente aconteceu.

continua após publicidade .

Os veículos foram retirados do local e levados para o posto da PRF de Palmeira.

Outra acidente

Um homem, de 37 anos, morreu na noite dessa quinta-feira (11) após o caminhão que ele conduzia, um veículo graneleiro carregado com sucatas, tombar na BR-376, no km 252, em Califórnia, município que pertence ao Vale do Ivaí, norte do Paraná. O caminhão tinha placas de Fazenda Rio Grande, região metropolitana de Curitiba.

Para mais informações sobre o caso, clique aqui.





Siga o TNOnline no Google News