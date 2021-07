Sete pessoas ficam feridas em outro acidente no Litoral

Continua após publicidade

Sete pessoas ficaram feridas em um engavetamento envolvendo dez veículos no km 660, BR-376, em Tijucas do Sul, no litoral do Paraná. O acidente aconteceu seis quilômetros antes do local onde o ônibus do Umuarama Futsal tombou, deixando duas pessoas mortas.

Assista:

tnonline

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o engavetamento envolveu três carros, duas caminhonetes e quatro carretas no congestionamento que se formou por causa do primeiro acidente.



Cinco vítimas sofreram ferimentos leves, uma teve ferimentos moderados e uma foi socorrida em estado grave. Os pacientes foram levados para o Hospital São José de Joinville e para o Pronto Atendimento de Garuva, em Santa Catarina.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o trecho da rodovia onde ocorreu o acidente foi totalmente liberado às 13h40. O congestionamento no trecho chegou a 20 quilômetros.

A PRF informou que, preliminarmente, o caminhão que causou o acidente estava com problemas no sistema de freio e trafegava em velocidade acima do permitido, no local o limite é de 60 km/h. Para a polícia, estes dois fatores podem ter sido a causa do engavetamento.

Com informações do Portal 24.