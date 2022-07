sete apostas do Paraná acertam a quina e ganham mais de R$ 32,8 mil

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os vencedores do Paraná jogaram em cinco cidades: Jandaia do Sul, Colombo, Curitiba, Goioerê e Tibagi.

Sete apostas em todo o Estado do Paraná acertaram a quina do Concurso 2503 da Mega-Sena. Cada um leva a quantia de R$ 32.808,29. O sorteio aconteceu na noite de sábado (23), em São Paulo, e foi feito pela Caixa Econômica Federal.

continua após publicidade .

No total, 91 apostas acertaram a quina em todo o Brasil. Os vencedores do Paraná jogaram em cinco cidades: Jandaia do Sul, Colombo, Curitiba, Goioerê e Tibagi. E dos sete vencedores, três são da capital paranaense.

Uma aposta de Niterói-RJ acertou os seis números e embolsou o prêmio máximo de R$ 13,7 milhões. Já 5.194 apostadores acertaram a quadra e ganharam R$ 821,15.

continua após publicidade .

Resultado do concurso 2503 da Mega- Sena (23)

03 - 14 - 16 - 38 - 43 - 45.

Siga o TNOnline no Google News