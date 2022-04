Da Redação

Sessenta pneus são apreendidos em Perobal

Policiais avistaram na PR-323, no município de Perobal, um veículo Ford/Escort, com placas de Assis Chateaubriand, trafegando em sentido contrário com o vidro do motorista aberto, sendo possível visualizar alguns pneus, a equipe realizou a manobra de retorno e após aproximadamente três quilômetros foi feita a abordagem do veículo.

A PM identificou o condutor um homem de 34 anos, de nacionalidade paraguaia, e realizou buscas no interior do veículo foi constatado que o mesmo estava transportando, tanto no porta-malas, quanto no banco traseiro e banco do passageiro da frente a quantidade de 60 pneus, da marca NEUPAR, de medidas variadas, os quais são oriundos do país vizinho Paraguai, sem qualquer tipo de documentação legal.

Em contato com a Delegacia da Polícia Federal de Guaíra , foi informado que em razão do valor da mercadoria e o valor do tributo sonegado não daria flagrante, orientando a qualificar o condutor e encaminhar o veículo e a mercadoria para Receita Federal de Guaíra.

