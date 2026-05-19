Sessão de Câmara no Paraná dura 20 segundos após presença de apenas um vereador







Uma sessão da Câmara Municipal de Nova Tebas, na região central do Paraná, durou menos de 20 segundos na segunda-feira (18) após o comparecimento de apenas um vereador. Imagens da transmissão oficial mostram o vice-presidente da casa abrindo os trabalhos acompanhado de um assessor jurídico e, em seguida, declarando a sessão fracassada por falta de quórum regimental.

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A ausência da maioria ocorreu porque sete dos nove parlamentares do município viajaram a Brasília para participar da Marcha em Defesa dos Municípios. O deslocamento gerou um custo de R$ 48 mil aos cofres públicos, referente ao pagamento de cinco diárias de R$ 1,2 mil para cada político e para uma servidora que acompanhou a comitiva. Uma vereadora que permaneceu na cidade não foi ao legislativo sob a justificativa de que o quórum mínimo não seria atingido mesmo com o comparecimento dela.





Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Em nota oficial, a Câmara Municipal informou que a viagem à capital federal possui caráter institucional para debates e captação de recursos. O texto destaca que o deslocamento foi feito por via terrestre, o que motivou a concessão de cinco diárias. O legislativo afirmou que os parlamentares recebem subsídio mensal fixo, sem remuneração por sessão, e que as pautas administrativas da casa estão em dia.

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