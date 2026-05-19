TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Paraná

publicidade
VÍDEO

Sessão de Câmara no Paraná dura 20 segundos após presença de apenas um vereador

Sete dos nove parlamentares viajaram para evento na capital federal com custo de R$ 48 mil em diárias. Reunião foi encerrada por vice-presidente

Escrito por Da Redação
Publicado em 19.05.2026, 18:05:15 Editado em 19.05.2026, 18:05:08
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

tnonline



Uma sessão da Câmara Municipal de Nova Tebas, na região central do Paraná, durou menos de 20 segundos na segunda-feira (18) após o comparecimento de apenas um vereador. Imagens da transmissão oficial mostram o vice-presidente da casa abrindo os trabalhos acompanhado de um assessor jurídico e, em seguida, declarando a sessão fracassada por falta de quórum regimental.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A ausência da maioria ocorreu porque sete dos nove parlamentares do município viajaram a Brasília para participar da Marcha em Defesa dos Municípios. O deslocamento gerou um custo de R$ 48 mil aos cofres públicos, referente ao pagamento de cinco diárias de R$ 1,2 mil para cada político e para uma servidora que acompanhou a comitiva. Uma vereadora que permaneceu na cidade não foi ao legislativo sob a justificativa de que o quórum mínimo não seria atingido mesmo com o comparecimento dela.


Sessão de Câmara no Paraná dura 20 segundos após presença de apenas um vereador
AutorFoto: Reprodução

Em nota oficial, a Câmara Municipal informou que a viagem à capital federal possui caráter institucional para debates e captação de recursos. O texto destaca que o deslocamento foi feito por via terrestre, o que motivou a concessão de cinco diárias. O legislativo afirmou que os parlamentares recebem subsídio mensal fixo, sem remuneração por sessão, e que as pautas administrativas da casa estão em dia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Câmara Municipal Nova Tebas Política Quórum vereadores
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV