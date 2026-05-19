Sessão de Câmara no Paraná dura 20 segundos após presença de apenas um vereador
Sete dos nove parlamentares viajaram para evento na capital federal com custo de R$ 48 mil em diárias. Reunião foi encerrada por vice-presidente
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Uma sessão da Câmara Municipal de Nova Tebas, na região central do Paraná, durou menos de 20 segundos na segunda-feira (18) após o comparecimento de apenas um vereador. Imagens da transmissão oficial mostram o vice-presidente da casa abrindo os trabalhos acompanhado de um assessor jurídico e, em seguida, declarando a sessão fracassada por falta de quórum regimental.
A ausência da maioria ocorreu porque sete dos nove parlamentares do município viajaram a Brasília para participar da Marcha em Defesa dos Municípios. O deslocamento gerou um custo de R$ 48 mil aos cofres públicos, referente ao pagamento de cinco diárias de R$ 1,2 mil para cada político e para uma servidora que acompanhou a comitiva. Uma vereadora que permaneceu na cidade não foi ao legislativo sob a justificativa de que o quórum mínimo não seria atingido mesmo com o comparecimento dela.
Em nota oficial, a Câmara Municipal informou que a viagem à capital federal possui caráter institucional para debates e captação de recursos. O texto destaca que o deslocamento foi feito por via terrestre, o que motivou a concessão de cinco diárias. O legislativo afirmou que os parlamentares recebem subsídio mensal fixo, sem remuneração por sessão, e que as pautas administrativas da casa estão em dia.