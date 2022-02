Da Redação

Sesa repassa R$ 3 mi para reforma da Santa Casa de Londrina

Nesta sexta-feira (18), o secretário de Estado da Saúde do Estado do Paraná, Beto Preto, formalizou o repasse de R$ 3.211.995,43 para a Irmandade da Santa Casa de Londrina (ISCAL). O investimento será destinado para uma reforma que tem como finalidade expandir a qualidade do atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde.

continua após publicidade .

"A última grande modernização da Santa Casa de Londrina aconteceu há vinte anos. Por isso, é uma grande felicidade anunciar essa reforma que abrange não somente as alas de pronto-socorro, mas também a adequação de toda a unidade às normas vigentes de combate ao incêndio, garantindo mais segurança aos profissionais e pacientes desse grande símbolo da medicina do Norte do Paraná", afirmou o secretário.

As obras acontecerão tanto nas duas áreas de internação, como no pronto-socorro, além de que irá ocorrer reformas para a adequação de todo o prédio quanto às normas do corpo de bombeiros e da vigilância sanitária. O investimento abarcará um total de 2.102,47 m², além de receber mais R$ 169.052.35 de contrapartida da entidade.

continua após publicidade .

"Esse é um investimento de grande importância para a Santa Casa, que irá modernizar nossa unidade. Estamos funcionando há 78 anos continuamente e agradeço ao governador Ratinho Júnior e ao secretário Beto Preto por essas reformas que são necessárias para maior segurança e conforto no atendimento", concluiu o diretor superintendente, Fahd Haddad.



Participaram do evento a deputada federal, Luísa Canziani; os deputados estaduais Tiago Amaral, Tercilio Turini, Evandro Araújo; o presidente do Cismepar, Marcos Antônio Voltarelli; e o prefeito de Londrina, Marcelo Belinati.





Fonte: Secretaria de Estado da Saúde.