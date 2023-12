Sesa e Ratinho Jr entregam ambulâncias e recursos para o verão

A Secretaria de Estado da Saúde formalizou neste final de semana um grande investimento para reforçar as ações e serviços realizados durante o Verão Maior Paraná 2023-2024. O lançamento da programação da temporada foi realizado pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior, em Guaratuba.

Foram repassados R$ 7,2 milhões do Fundo Estadual de Saúde para os Fundos Municipais de Saúde dos sete municípios do Litoral (Antonina, Guaraqueçaba, Guaratuba, Matinhos, Morretes, Paranaguá e Pontal do Paraná) e R$ 192 mil para cidades com balneários de água doce (Porto Rico, Marilena, São Pedro do Paraná, Carlópolis, Siqueira Campos, Ribeirão Claro e Querência do Norte).

Os municípios são responsáveis pela realização das atividades de saúde, conforme disposto na Resolução Sesa nº 1473/2023 . A utilização do repasse deverá ser executada de acordo com todos os instrumentos de planejamento e serão fiscalizados pelos respectivos Conselhos de Saúde.

“Depois de uma temporada muito movimentada no último verão, investimentos ainda mais para melhorar e ampliar a estrutura nas nossas praias e permitir que as famílias paranaenses e os turistas de outros estados e países possam curtir uma ampla programação cultural e de lazer com qualidade e segurança. Por isso também reforçamos os instrumentos de saúde pública”, afirmou o governador.

AMBULÂNCIAS – A Sesa também adquiriu, com recursos próprios, quatro ambulâncias de suporte avançado para o Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), somando R$ 2 milhões de investimento, para ampliar os atendimentos de urgência no Litoral.

“Além de auxiliar nos atendimentos durante todo o verão, essas ambulâncias permanecerão nos municípios de Guaratuba, Matinhos, Paranaguá e Pontal do Paraná mesmo após o fim da operação. Isso reforça o compromisso do Governo do Estado em levar a saúde e os atendimentos para mais perto da casa dos cidadãos paranaenses”, explicou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

Os novos veículos integram a maior renovação de frota da história da saúde do Paraná. Em outubro deste ano, a Sesa entregou 30 novas ambulâncias para o Siate para melhorar o trabalho realizado pelos bombeiros militares. Desde o ano passado a pasta já soma quase 100 novas ambulâncias entregues para esse serviço.

DENGUE – A Sesa também vai realizar mutirões contra a dengue durante todo o Verão Maior Paraná, reforçando as ações da campanha “Paraná contra a dengue”, para eliminação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. As mobilizações serão realizadas pelos municípios em parceria com a secretaria e Defesa Civil.

O diretor-geral da Sesa, César Neves, ressaltou a importância dessas ações. “É fundamental que possamos continuar contando com o apoio dos municípios na conscientização da população para eliminação do mosquito, visto que neste novo período epidemiológico, iniciado em julho, o Paraná já soma mais de 33 mil notificações e cinco mil casos confirmados”, disse.

