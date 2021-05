Sesa destina R$ 9,7 milhões na saúde de Londrina

Continua após publicidade

O governo do Estado do Paraná investiu R$ 9,7 milhões na área da saúde em Londrina, região norte do Paraná. Beto Preto, secretário de estado da saúde, esteve presente em um evento na cidade, nesta sexta-feira, 14, junto ao governador Carlos Massa Ratinho Junior.



“Londrina é uma das maiores cidades do Estado e por isso concentra grande parte do atendimento na região. Os investimentos nesta área possibilitam qualidade de atendimento e infraestrutura, além de fortalecer a descentralização dos serviços de saúde”, afirmou o governador.

Dentre os investimentos, destacam-se as obras nos serviços de saúde da região, como a nova sede regional do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em Londrina, estimado em R$ 4,5 milhões, a reforma de aproximadamente 20 Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) no valor de R$ 3,5 milhões, mais R$ 1 milhão para a reforma das enfermarias do Hospital Zona Norte e R$ 350 mil para a reforma do pronto-socorro do Hospital Zona Sul, que já foi concluída.

Na ocasião também houve a entrega de duas ambulâncias de suporte básico para o sistema de saúde do município, que serão destinadas ao Hospital Zona Norte e Zona Sul, no valor de R$ 175 mil cada. Todos os valores totalizam R$ 9,7 milhões investidos na saúde para a região de Londrina.

“Tudo isso só pode ser realizado com anuência, incentivo e credibilidade do Governo, que se colocou à disposição da saúde. Nós vamos continuar fazendo mais obras para continuar atendendo a saúde dos paranaenses do Norte”, reforçou o secretário.

Com informações: SESA