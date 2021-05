Sesa confirma mais 7.210 novos casos de Covid-19 no Paraná

Continua após publicidade

De acordo com atualização do informe da Secretaria de Estado de Saúde (Sesa), o estado do Paraná notificou 7.210 casos confirmados e 172 mortes pela da covid-19, nesta sexta-feira, 21. Os números pertencem aos meses ou semanas anteriores e não devem ser usados como base nas últimas 24 horas

Os dados acumulados do monitoramento da doença mostram que o Estado soma 1.048.377 casos confirmados e 25.231 óbitos.

Os casos confirmados divulgados nesta data são de janeiro (30), fevereiro (35), março (102), abril (161) e maio (6.790) de 2021, e dos seguintes meses de 2020: julho (5), agosto (6), setembro (3), outubro (3) novembro (19) e dezembro (56).

INTERNADOS – O informe relata que 2.777 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados. São 2.199 pacientes em leitos SUS (984 em UTI e 1.215 em enfermaria) e 578 em leitos da rede particular (300 em UTI e 278 em enfermaria).

Há outros 2.776 pacientes internados, sendo 998 em leitos UTI e 1.778 em enfermaria. Eles aguardam resultados de exames, estão nas redes pública e particular e são considerados suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

ÓBITOS – A Secretaria da Saúde informa a morte de mais 172 pacientes. São 70 mulheres e 102 homens, com idades que variam de 16 a 101 anos. Os óbitos ocorreram de 27 de dezembro de 2020 a 21 de maio de 2021.

Os pacientes que foram a óbito residiam em Telêmaco Borba (25), Curitiba (23), Guarapuava (10), Almirante Tamandaré (7), Londrina (6), São José dos Pinhais (6), Campina da Lagoa (4), Maringá (4), Arapongas (3), Janiópolis (3), Matelândia (3), União da Vitória (3), Araucária (2), Campo Mourão (2), Cascavel (2), Castro (2), Chopinzinho (2), Francisco Beltrão (2), Jacarezinho (2), Paraíso do Norte (2), Paranavaí (2), Quitandinha (2), Sarandi (2), Terra Boa (2), Toledo (2) e Umuarama (2).

A Sesa registra ainda a morte de uma pessoa que residia em cada um dos seguintes municípios: Altamira do Paraná, Astorga, Campo Largo, Candói, Capitão Leônidas Marques, Cruzeiro do Iguaçu, Dois Vizinhos, Faxinal, Florestópolis, Foz do Iguaçu, Goioerê, Guaratuba, Ibaiti, Ibiporã, Inajá, Itambé, Ivaiporã, Jaguariaíva, Mallet, Mamborê, Mandaguari, Marilândia do Sul, Missal, Nova Laranjeiras, Nova Londrina, Nova Santa Rosa, Nova Tebas, Paiçandu, Palmital, Pato Branco, Piên, Pinhais, Piraí do Sul, Pitanga, Ponta Grossa, Reserva, Santa Isabel do Ivaí, Santa Terezinha de Itaipu, Santo Antônio do Sudoeste, São Carlos do Ivaí, São João do Caiuá, São Miguel do Iguaçu, Sertanópolis, Siqueira Campos, Tamarana, Tomazina e Ubiratã.

FORA DO PARANÁ – O monitoramento registra 5.750 casos de residentes de fora, sendo que 144 pessoas foram a óbito.

Com informações: SESA