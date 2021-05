Sesa confirma mais 5.308 casos e 101 óbitos pela Covid-19

Continua após publicidade

De acordo com atualização do informe da Secretaria de Estado de Saúde (Sesa), o estado do Paraná notificou 5.308 casos confirmados e 101 mortes pela da Covid-19, nesta terça-feira, 25. Os números pertencem aos meses ou semanas anteriores e não devem ser usados como base nas últimas 24 horas.

Os casos confirmados divulgados nesta data são de maio (5.032) abril (162), março (78), fevereiro (10) e janeiro (16) de 2021 e dos seguintes meses de 2020: agosto (1), setembro (1), outubro (1), novembro (4) e dezembro (3).

INTERNADOS – 2.822 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados. São 2.185 pacientes em leitos SUS (962 em UTI e 1.223 em leitos clínicos/enfermaria) e 637 em leitos da rede particular (312 em UTI e 325 em leitos clínicos/enfermaria). Há outros 2.936 pacientes internados, 1.053 em leitos UTI e 1.883 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos da rede pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

ÓBITOS – A Sesa informa a morte de mais 101 pacientes. São 49 mulheres e 52 homens, com idades que variam de 26 a 91 anos. Os óbitos ocorreram de 18 de fevereiro a 25 de maio de 2021.

Os pacientes que foram a óbito residiam em: Londrina (13), Paranaguá (5), Ponta Grossa (5), São José dos Pinhais (5), Campo Largo (4), Maringá (4), Matinhos (4), Boa Esperança (3), Campo Mourão (3), Curitiba (3), Francisco Beltrão (3), Marialva (3), Foz do Iguaçu (2), Guarapuava (2), Sarandi (2), São Carlos do Ivaí (2) e Toledo (2).

A Sesa registra ainda a morte de uma pessoa que residia em cada um dos seguintes municípios: Almirante Tamandaré, Apucarana, Arapongas, Bandeirantes, Cambará, Capitão Leônidas Marques, Carambeí, Chopinzinho, Cornélio Procópio, Céu Azul, Diamante do Norte, Dois Vizinhos, Faxinal, Fazenda Rio Grande, Grandes Rios, Guairaçá, Itambé, Ivaí, Jandaia do Sul, Jussara, Lobato, Medianeira, Nossa Senhora das Graças, Palmas, Palmeira, Palmital, Paraíso do Norte, Pontal do Paraná, Querência do Norte, Rebouças, Ribeirão do Pinhal, Rolândia, Santa Terezinha de Itaipu, Umuarama, Vera Cruz do Oeste e Verê.

FORA DO PARANÁ – O monitoramento da Sesa registra 5.841 casos de residentes de fora do Estado, 145 pessoas foram a óbito.

Com informações: SESA