Sesa confirma 5.123 novos casos e 211 óbitos pela Covid-19

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou nesta quarta-feira (09) mais 5.123 casos confirmados e 211 mortes pela Covid-19 no Paraná. Os números são referentes aos meses ou semanas anteriores e não representam a notificação das últimas 24 horas. Os dados acumulados do monitoramento da doença mostram que o Estado soma 1.126.308 casos confirmados e 27.386 óbitos. Há ajustes ao final do texto.

Os casos confirmados divulgados nesta data são de janeiro (140), fevereiro (16), março (51), abril (142), maio (801) e junho (3.960) e dos seguintes meses de 2020: julho (1), agosto (1), novembro (3) e dezembro (8).

INTERNADOS – O informe relata que 2.923 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados. São 2.225 pacientes em leitos SUS (982 em UTI e 1.243 em enfermaria) e 698 em leitos da rede particular (378 em UTI e 320 em enfermaria).

Há outros 3.178 pacientes internados, 1.139 em leitos UTI e 2.039 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão na rede pública e rede particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

ÓBITOS – A Secretaria da Saúde informa a morte de mais 211 pacientes. São 91 mulheres e 120 homens, com idades que variam de 26 a 95 anos. Os óbitos ocorreram de 03 de abril a 09 de junho de 2021.

Os pacientes que foram a óbito residiam em: Curitiba (23), Londrina (18), Campo Largo (14), Apucarana (10), Ubiratã (9), Guarapuava (6), São José dos Pinhais (6), Cascavel (5), Pontal do Paraná (5), Telêmaco Borba (5), Colombo (4), Laranjeiras do Sul (4), União da Vitória (4), Almirante Tamandaré (3), Araucária (3), Maringá (3), Pinhais (3), Ponta Grossa (3), Sengés (3), São João do Ivaí (3), Toledo (3), Arapoti (2), Astorga (2), Bandeirantes (2), Boa Esperança (2), Castro (2), Cornélio Procópio (2), Guaíra (2), Rolândia (2), Rondon (2), Sarandi (2), São Jerônimo da Serra (2) e Wenceslau Braz (2).

A Sesa registra ainda a morte de uma pessoa que residia em cada um dos seguintes municípios: Antonina, Assis Chateaubriand, Balsa Nova, Bela Vista da Caroba, Capitão Leônidas Marques, Coronel Vivida, Curiúva, Céu Azul, Diamante D'Oeste, Diamante do Sul, Dois Vizinhos, Esperança Nova, Fazenda Rio Grande, Flor da Serra do Sul, Guamiranga, Guapirama, Guaraniaçu, Guaraqueçaba, Imbituva, Inácio Martins, Irati, Itaperuçu, Ivaiporã, Ivatuba, Jacarezinho, Joaquim Távora, Lapa, Mandaguari, Mandaguaçu, Marialva, Marilândia do Sul, Maripá, Matelândia, Medianeira, Paiçandu, Palmas, Paranacity, Paranaguá, Paranavaí, Pato Branco, Quedas do Iguaçu, Rebouças, Santa Amélia, Santa Maria do Oeste, Santo Antônio da Platina, São Pedro do Iguaçu, Tibagi, Três Barras do Paraná, Uraí e Ventania.

FORA DO PARANÁ – O monitoramento registra 6.017 casos de residentes de fora, sendo que 154 pessoas foram a óbito.

AJUSTES - Total de exclusão: 20 casos residente no Paraná. 20 óbitos residente no Paraná

Um caso e óbito confirmado (M,64) no dia 29/01/2021 em MEDIANEIRA foi excluído por erro de notificação;

Um caso e óbito confirmado (M,33) no dia 19/06/2020 em CAFELANDIA foi excluído por erro de notificação;

Um caso e óbito confirmado (M,71) no dia 11/02/2021 em CURITIBA foi excluído por erro de notificação;

Um caso e óbito confirmado (M,41) no dia 17/02/2021 em CURITIBA foi excluído por erro de notificação;

Um caso e óbito confirmado (M,74) no dia 17/02/2021 em CURITIBA foi excluído por erro de notificação;

Um caso e óbito confirmado (M,74) no dia 18/01/2021 em CURITIBA foi excluído por erro de notificação;

Um caso e óbito confirmado (F,72) no dia 29/08/2020 em CURITIBA foi excluído por erro de notificação;

Um caso e óbito confirmado (M,86) no dia 12/07/2020 em CURITIBA foi excluído por erro de notificação;

Um caso e óbito confirmado (M,50) no dia 19/02/2021 em CURITIBA foi excluído por erro de notificação;

Um caso e óbito confirmado (M,57) no dia 28/05/2021 em CURITIBA foi excluído por erro de notificação;

Um caso e óbito confirmado (M,62) no dia 02/03/2021 em CURITIBA foi excluído por erro de notificação;

Um caso e óbito confirmado (F,81) no dia 26/07/2020 em CURITIBA foi excluído por erro de notificação;

Um caso e óbito confirmado (M,60) no dia 24/02/2021 em CURITIBA foi excluído por erro de notificação;

Um caso e óbito confirmado (M,39) no dia 15/12/2020 em CURITIBA foi excluído por erro de notificação;

Um caso e óbito confirmado (M,27) no dia 23/01/2021 em CURITIBA foi excluído por erro de notificação;

Um caso e óbito confirmado (M,76) no dia 22/02/2021 em CURITIBA foi excluído por erro de notificação;

Um caso e óbito confirmado (M,57) no dia 05/08/2020 em CURITIBA foi excluído por erro de notificação;

Um caso e óbito confirmado (M,84) no dia 10/07/2020 em CURITIBA foi excluído por erro de notificação;

Um caso e óbito confirmado (F,65) no dia 22/07/2020 em CURITIBA foi excluído por erro de notificação;

Um caso e óbito confirmado (F,84) no dia 30/04/2021 em CURITIBA foi excluído por erro de notificação.

Alteração de Município:

Um caso confirmado em TUPASSI foi alterado para NOVA AURORA por erro de notificação;

Um caso confirmado em CURITIBA foi alterado para CASCAVEL por erro de notificação.

Com informações: SESA