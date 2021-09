Da Redação

Sesa confirma 2.191 novos casos e 63 óbitos pela Covid-19

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), divulgou nesta quinta-feira (23), o informe Epidemiológico da Covid-19. Segundo o levantamento, o Estado registrou mais 2.191 casos confirmados e 63 mortes em decorrência do novo coronavírus.

Os dados acumulados do monitoramento da Covid-19 mostram que o Paraná soma 1.492.004 casos confirmados e 38.468 mortos pela doença.

Os casos confirmados divulgados nesta data são de setembro (1.871), agosto (134), julho (40), junho (99), maio (45), abril (1) e março (1) de 2021.

INTERNADOS – 728 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados. São 560 pacientes em leitos SUS (336 em UTI e 224 em leitos clínicos/enfermaria) e 168 em leitos da rede particular (101 em UTI e 67 em leitos clínicos/enfermaria).

Há outros 1.494 pacientes internados, 760 em leitos UTI e 734 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos da rede pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

ÓBITOS – A Sesa informa a morte de mais 63 pacientes. São 28 mulheres e 35 homens, com idades que variam de 30 a 92 anos. Os óbitos ocorreram entre 3 de abril a 22 de setembro de 2021.

Os pacientes que foram a óbito residiam em: Curitiba (15), Londrina (12), Foz do Iguaçu (3), Ponta Grossa (2), Curiúva (2) e Cascavel (2).

A Sesa registra ainda a morte de uma pessoa que residia em cada um dos seguintes municípios: Umuarama, Toledo, Santo Antônio da Platina, Salto do Lontra, Piraí do Sul, Pinhais, Palotina, Nova Esperança, Morretes, Marialva, Mandaguaçu, Laranjeiras do Sul, Jaguapitã, Iporã, Cornélio Procópio, Congonhinhas, Colorado, Colombo, Campo Mourão, Campo Largo, Campina Grande do Sul, Cambé, Astorga, Assis Chateaubriand, Araucária, Apucarana e Andirá.

FORA DO PARANÁ – O monitoramento da Sesa registra 6.094 casos de residentes de fora do Estado, 217 pessoas foram a óbito.