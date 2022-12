Sesa antecipa pagamentos a prestadores de serviços; saiba mais

Da Redação

Outra área contemplada na antecipação foi o Plano Operativo Anual (POA), com o pagamento de outros R$ 60 milhões

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), formalizou a antecipação, nesta terça-feira (13), do pagamento de R$ 209,3 milhões para prestadores de serviços do Sistema Único de Saúde (SUS). A medida, que antecipa os repasses referentes aos meses de novembro e dezembro, permite às instituições maior controle de suas despesas.

“São ações que denotam o planejamento fiscal que estamos empregando para fortalecer a saúde. Os pagamentos antecipados, além de beneficiarem os prestadores, permitem facilitar a gestão das unidades e, consequentemente, melhorar sua capacidade. Esse esforço somente foi possível pela orientação e compreensão do nosso governador Ratinho Junior com os paranaenses” destacou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

Usualmente, os pagamentos acontecem ao ao final do mês subsequente, que neste caso, seria ao fim do ano e em janeiro (para as competências dos meses de novembro e dezembro, respectivamente). Para o pagamento das Autorizações de Internações Hospitalares (AIH), a antecipação foi de R$ 73,3 milhões. Já para as despesas dos atendimentos ambulatoriais, o valor total é de R$ 75,8 milhões, com R$ 15,5 milhões somente para serviços contratualizados. Outra área contemplada na antecipação foi o Plano Operativo Anual (POA), com o pagamento de outros R$ 60 milhões.

De acordo com o presidente da Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos do Paraná (Femipa), Charles London, a medida demonstra o comprometimento da gestão com a rede hospitalar do Paraná.

“Embora os pagamentos estejam previstos no fluxo orçamentário, esse adiantamento denota o comprometimento e a seriedade do secretário Beto Preto e do governador Ratinho Junior com os prestadores. São valores que garantem mais tranquilidade aos hospitais nesse fim de ano”, comentou.

Já o presidente da Federação dos Hospitais e Estabelecimentos de Serviços de Saúde no Estado do Paraná (Fehospar), Rangel da Silva, destacou a importância dos recursos para gestão interna das unidades.

“Essa antecipação vem num momento ideal, sobretudo nesse contexto de recuperação do pós-pandemia. É um repasse que promove não somente a qualidade dos serviços prestados para a população como fortalece a administração financeira dos hospitais, facilitando o pagamento de funcionários e aquisição de insumos”, enalteceu.

