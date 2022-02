Da Redação

Sesa abastece Regionais com 820 mil vacinas contra a Covid

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) distribuiu nesta terça-feira (15), via terrestre, 820.386 imunizantes contra a Covid-19 para as 22 Regionais de Saúde. A remessa contempla vacinas da Pfizer, Janssen, AstraZeneca e CoronaVac pediátrica.

“Esta é a quarta distribuição de vacinas contra a Covid que realizamos este mês. Foram mais de 2 milhões de imunizantes, para todos os públicos do dia 3 até agora. Tão logo recebemos as doses do Ministério da Saúde, já são enviadas aos municípios”, disse o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

Das 820.386 vacinas, 59.140 CoronaVac são para segunda dose de crianças de 6 a 11 anos que iniciaram o esquema vacinal na 82ª remessa. Outras 354.900 Janssen e 332.750 AstraZeneca são destinadas para dose de reforço da população acima de 18 anos.

Dos imunizantes da Pfizer, também enviados nessa remessa, 84 são para D1 de adolescentes, 71.904 para D2 e 1.608 para dose de reforço do público com mais de 12 anos.

MEDICAMENTOS – Além das vacinas, a Sesa também descentralizou 754.400 capsulas do antiviral para o tratamento da síndrome gripal e síndrome respiratória aguda grave, o fosfato de oseltamivir (Tamiflu), para as Regionais de Saúde.

“Continuamos abastecendo nossas Regionais com medicamento para tratamento da influenza, apesar de o número ser mais animador na última semana. Não queremos ver nenhum paranaense desassistido”, concluiu Beto Preto.