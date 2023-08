Servidores públicos são alvos de operação da PF e PRF; saiba motivo

Siga o TNOnline no Google News

Uma operação foi desencadeada nesta quinta-feira, 10 de agosto, pela Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Foz do Iguaçu, oeste do Paraná. As autoridades cumprem sete mandados de prisão e 32 de busca e apreensão contra servidores públicos suspeitos de desviarem mercadorias apreendidas.

Conforme as informações divulgadas, funcionários envolvidos no esquema desviavam os produtos a fim de obter vantagens financeiras ilegais. As investigações ainda apontaram que o grupo facilitava o contrabando e descaminho.

A Corregedoria da PRF que começou a apurar o caso. Dos sete mandados de prisão, quatro são contra policiais rodoviários federais - um deles já é aposentado.

Segundo a corporação, outros sete policiais rodoviários federais investigados serão afastados das funções e responderão a processo administrativo disciplinar, que pode levar à demissão.



Assim que a Corregedoria iniciou o trabalho, as apurações evoluíram para a instalação de um procedimento na Polícia Federal, com apoio do Ministério Público.

O grupo comercializava os itens retidos em plataformas de comércio eletrônico. Se condenados, os suspeitos devem responder por crimes contra administração pública, sujeitos a penas máximas que podem ultrapassar 30 anos de prisão.



As ordens judiciais foram expedidas pela 3ª Vara Federal de Foz do Iguaçu e são cumpridas nos seguintes municípios:



Santa Terezinha de Itaipu;

São Miguel do Iguaçu;

Medianeira;

Céu Azul;

Cascavel;

Toledo;

Telêmaco Borba;

Curitiba;

São Paulo (SP).

Com informações do G1.

